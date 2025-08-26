Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αποκωδικοποίηση
Πώς εξηγούνται ο συναγερμός στο Μαξίμου και οι παροχές των 2 δισ. στη ΔΕΘ • Οι ηλικιακές ομάδες που «κλειδώνει» το Μαξίμου
- Είπαν ότι είναι Γκιουλενιστές, όμως πήγαν στη φυλακή – Τι υποστήριξαν οι 5 της τουρκικής μαφίας
- Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
- Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
- «Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
• Οι ηλικιακές ομάδες που «κλειδώνει» το Μαξίμου είναι:
α) εκείνες που θεωρούνται οριστικά χαμένες και συνεπώς δεν υπάρχει – στην πραγματικότητα – λόγος να χαθεί χρόνος και χρήμα
β) εκείνες όπου σημειώνεται μεγάλη υποχώρηση, αλλά και μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, οπότε εκτιμάται ότι τίποτα δεν έχει χαθεί (οριστικά)
γ) εκείνες όπου παρά τη μεγάλη υποχώρηση η ΝΔ παραμένει πρώτη με διαφορά, έστω και αν βγαίνει «τραυματισμένη» στις μετρήσεις
===========
Οι φωτιές, οι πλημμύρες και τα αυθαίρετα
Αν χτίσατε σε ρέμα…
• Ενας οδηγός με 13 ερωτήσεις – απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισμάτων
===========
Σφαγή στη Γάζα
Χτύπησαν νοσοκομείο και ρεπόρτερ
• Διπλή επίθεση από τον ισραηλινό στρατό με πολλούς νεκρούς
===========
Στο Σύνταγμα
Μια δεύτερη ζωή για το σιντριβάνι
===========
Debate στα «ΝΕΑ»
Πολιτιστικός ακτιβισμός: Εως πού φτάνει;
===========
Τουρκία – Λιβύη
Η Αγκυρα κυκλώνει τώρα και τη Βεγγάζη
• Πώς απάντησε σε Σαμαρά, Καραμανλή και Δένδια ο Γεραπετρίτης
===========
Πολιτισμός
Ιστορικό μνημείο το σπίτι του ζεύγους Κοκοβίκου
===========
Εδώ Βενετία
«Καλύπτω το φεστιβάλ από τον προηγούμενο αιώνα»
===========
Σήμερα στα «ΝΕΑ»
Μιχ. Μητσός
Πεθαίνοντας στη Γάζα από την πείνα
Κίττυ Ξενάκη
Η πείνα είναι ισραηλινό δημιούργημα
Δημ. Ψυχογιός
Ο λοχίας, ο στρατάρχης και ο σεκιουριτάς
Αντ. Καρπετόπουλος
Το τι δεν είπε είναι το ενδιαφέρον
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Superleague
Ο Γιαζίτζι, ο Γιακουμάκης και το μισάωρο του Ζίνι
Φέντερερ
Ο θρύλος του τένις, στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων
- Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση με πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή και σιγή ασυρμάτου από πλοίο του ΝΑΤΟ
- Βενεζουέλα προς ΗΠΑ: Γιατί δεν στέλνετε τον στρατό σας στην Κολομβία από όπου εξάγεται το 87% των ναρκωτικών;
- Ισραήλ: ΜΚΟ κατηγορεί ισραηλινό υποστράτηγο για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Οχθη
- Δολοφονία 72χρονου στην Πέλλα: Τον σκότωσε και τον πέταξε σε χωματερή – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
- Πώς μια ταινία πυροδότησε το αγοραστικό ενδιαφέρον στην Ιαπωνία
- Έκθεση διαπιστώνει προβλήματα στο έργο κατασκευής των πυρηνικών υποβρυχίων της Αυστραλίας
