Γιγάντιο κινεζικό φράγμα απειλεί να οδηγήσει σε πόλεμο για το νερό με την Ινδία

Ανήσυχη για την κατασκευή ενός πελώριου κινεζικού φράγματος στο Θιβέτ, το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τα νερά ενός μεγάλου ποταμού που ρέει προς την Ινδία, το Νέο Δελχί επιταχύνει την κατασκευή δικού του φράγματος για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Τον Ιούλιο, η Κίνα ξεκίνησε την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο στον ποταμό Γιαρλούνγκ Ζάμπο, ένα φαραωνικό έργο που αναμένεται να κοστίζει σχεδόν 170 εκατομμύρια δολάρια. Το ποτάμι πηγάζει από τον παγετώνα Άνγκσι του Θιβέτ και ρέει προς την Ινδία, στην οποία ονομάζεται Σιάνγκ ή Βραχμαπούτρας.

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα νερά του, ειδικά εκτός της εποχής των μουσώνων, όταν μεγάλο μέρος της Ινδίας αντιμετωπίζει λειψυδρία.

Η Ινδία εκτιμά ότι το κινεζικό φράγμα θα μειώσει τη ροή προς τη χώρα έως και κατά 85%, προκύπτει από έκθεση που περιήλθε στην κατοχή του Reuters. Σε απόλυτα νούμερο, η απώλεια εκτιμάται στα 40 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Οι ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να μετατρέψει το ποτάμι σε πολιτικό όπλο οδήγησαν το Νέο Δελχί στην απόφαση να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος την χώρα στον ποταμό Σιάνγκ, ένα έργο που εξετάζεται εδώ και είκοσι χρόνια. Τέσσερις πηγές του Reuters επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο επισπεύδεται, παρά τις βίαιες διαδηλώσεις κατοίκων του κρατιδίου του Αρουνατσάλ Πραντές, οι οποίοι ανησυχούν ότι τα χωριά τους θα βυθιστούν.

Το φράγμα του Σιάνγκ, χωρητικότητας 14 δισ. κυβικών μέτρων νερού, θα μείωνε τις επιπτώσεις του κινεζικού έργου, καθώς θα επέτρεπε στην Ινδία να απελευθερώνει νερό την ξηρή περίοδο.

Ακόμα, το ινδικό φράγμα θα απέτρεπε τις πλημμύρες σε πλημμύρες σε περίπτωση που η Κίνα αποφάσιζε να ανοίξει τους υδατοφράκτες στο δικό της φράγμα. Για τον λόγο αυτό, η Ινδία σχεδιάζει να γεμίσει το φράγμα μόνο μέχρι το 70% της χωρητικότητάς του, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την επιπλέον ποσότητα εφόσον χρειαστεί.

Αξιωματούχος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της χώρας του στη διάρκεια συνάντησης με κινέζο ομόλογό του τον Αύγουστο, όμως το Πεκίνο απορρίπτει τις επιφυλάξεις.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι το υδροηλεκτρκό έργο «έχει υποβληθεί σε ενδελεχή επιστημονική μελέτη όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον και θα επηρεάσει αρνητικά τους υδατικούς πόρους, οικολογία ή τη γεωλογία χωρών στα κατάντη».

«Η Κίνα ανέκαθεν ακολουθεί μια υπεύθυνση στάση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση διασυνοριακών ποταμών και διατηρεί επικοινωνία και συνεργασία με χώρες στα κατάντη όπως η Ινδία και το Μπαγκλαντές.

Ωστόσο ορισμένοι ανεξάρτητοι ειδικοί και ομάδες ακτιβιστών προειδοποιούν ότι το γιγάντιο νέο φράγμα κατασκευάζεται σε μια σεισμικά ενεργή περιοχή, κάτι που αυξάνει τους κινδύνους για τις κοινότητες που βρίσκονται πιο χαμηλά στη ροή του ποταμού.

«Το φράγμα κατασκευάζεται σε μια ζώνη υψηλής σεισμικότητας που πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα» δήλωσε ο Σαγιανάγκσου Μόντακ, ειδικός του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.΄

«Αυτού του είδους τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν κατολισθήσεις και πλημμύρες. Αυτό εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του φράγματος. Είναι εύλογες ανησυχίες τις οποίες η Ινδία πρέπει να συζητήσει με την Κίνα» είπε.

Στο μεταξύ, η ίδια η Ινδία κατηγορείται από το Μπαγκλαντές ότι χρησιμοποιεί το νερό ως όπλο, καθώς φέτος ανέστειλε την εφαρμογή διμερούς συμφωνίας του 1960 για τους υδατικούς πόρους που μοιράζεται με τη γειτονική χώρα.