Το γυναικείο σώμα στο απόσπασμα
Opinion 26 Αυγούστου 2025 | 10:33

Το γυναικείο σώμα στο απόσπασμα

Το έδαφος έχει στρωθεί εδώ και αιώνες στον δυτικό κόσμο, από την βιομηχανία της μόδας και της ομορφιάς

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κάθε καλοκαίρι, το γυναικείο σώμα τοποθετείται στο απόσπασμα. Κάθε καλοκαίρι, οι γυναίκες και τα κορίτσια της διπλανής ξαπλώστρας, της διπλανής πετσέτας όπως και οι πιο διάσημες ή αναγνωρίσιμες ανάμεσα μας, μετατρέπονται από υποκείμενα σε αντικείμενα.

Αν κάνουν δε το “λάθος” να αναρτήσουν στους λογαριασμούς τους κάποιο βίντεο ή φωτογραφία από μια ωραία, ανέμελη, ξέγνοιαστη θερινή στιγμή τους, γίνονται βορά στο πεινασμένο κακεντρεχές βλέμμα που είναι όχι μόνο έτοιμο, αλλά πρόθυμο να τις κρίνει.

Το εν λόγω βλέμμα, κρίνει με βάση ένα ιδανικό που υπάρχει στο φαντασιακό του, στη βάσανο του οποίου δεν θα υπέβαλαν ποτέ το δικό τους σώμα, οι διάφοροι κρίνοντες.

Το έδαφος έχει στρωθεί εδώ και αιώνες στον δυτικό κόσμο, από την βιομηχανία της μόδας και της ομορφιάς και βέβαια από την πατριαρχία, που θέλει τις γυναίκες ανάλογα την εποχή να πρέπει να ακολουθούν τις επιταγές όχι μόνο για το ντύσιμο ή το μακιγιάζ αλλά και για τον σωματότυπο και τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Ανάλογα την εποχή, οι γυναίκες κλήθηκαν όχι μόνο να ανταποκριθούν επιλέγοντας τα «κατάλληλα ρούχα» για την ηλικία, τον σωματότυπο και την περίσταση αλλά να είναι από χυμώδεις ως αποστεωμένες, από ολόλευκες κι αλαβάστρινες ώς μελαμψες, από μελαχρινές ως κατάξανθες, με χείλη λεπτά ως σαρκώδη, με φρύδια σαν κλωστή ή πυκνά, με κενό στους μηρούς ή με γεμάτους γλουτούς, κι όλα αυτά όχι για να ικανοποιηθούν οι ίδιες αλλά για να ικανοποιήσουν το αντρικό βλέμμα της κάθε εποχής.

Δεν έχει περάσει άλλωστε ένας μήνας από το λανσάρισμα ενός «περιτυλίγματος» (;) προσώπου από την εταιρία μιας γυναίκας που έχει επηρεάσει όσο λίγες τα τελευταία χρόνια το τι συνιστά «πρότυπο» όμορφιάς. Η Skims της Κιμ Καρντάσιαν λοιπόν, κυκλοφόρησε το Seamless Sculpt Face Wrap που υπόσχεται να σμιλεύσει μάγουλα, λαιμό και πηγούνι για να επιτευχθεί “το Απόλυτο Πρόσωπο”. Κι αυτό το αχρείαστο προϊόν, υπόσχεται αποτέλεσμα “κορσέ”, όσο εμείς κοιμόμαστε. Γιατί ούτε στον ύπνο, δεν είμαστε ελεύθερες να μην ασχολούμαστε με την εμφάνιση μας. Αυτονόητα, το προϊόν που υπόσχεται «το Απόλυτο Πρόσωπο» προκάλεσε αντιδράσεις κι όμως αυτό δεν εμπόδισε την δημιουργία λίστας αναμονής για να αποκτηθεί.

Κι ενώ τόσες γυναίκες και κορίτσια έρχονται αντιμέτωπες με αυτό το άπιαστο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πρότυπο ομορφιάς, οι κριτές είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι και πρόθυμοι να προσφέρουν ένα ακόμη σχόλιο.

Βασική υπερασπιστική γραμμή για το αχρείαστο σχόλιο τους, η απόφαση της εκάστοτε γυναίκας να αναρτήσει την εικόνα της. Πρόκειται για μια συγκεκαλυμμένη ενοχοποίηση του θύματος (victim blaming) η οποία συνηθίζεται στη δημόσια σφαίρα κι εκκινεί από την πεποίθηση πως οι γυναίκες και τα κορίτσια ετεροκαθορίζονται και αντλούν αξία από το βλέμμα των -στις περισσότερες περιπτώσεις άγνωστων σε εκείνες- στρέιτ ανδρών. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση αυτή, που οποιαδήποτε γυναίκα ή κορίτσι, μετατρέπεται από «θεά», «καλλονή», «κουκλάρα» σε «σαύρα», «τελειωμένη» και «μπάζο» ανάλογα με το πως ανταποκρίνεται ή πιο σωστά με το πως δεν ανταποκρίνεται, στο οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό σχόλιο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διευκολύνει αυτή την αυτόκλητη κριτική επιτροπή που δράττεται κάθε ευκαιρίας να σχολιάσει χολερικά, οποιαδήποτε. Πρόσφατα προκλήθηκε σάλος στην Ιταλία όταν αποκαλύφθηκε πως κλειστή ομάδα στο facebook που αριθμούσε δεκάδες χιλιάδες άνδρες μέλη αντάλλασσε εν αγνοία των θυμάτων φωτογραφίες γυναικών – στην πλειοψηφία συντρόφων τους- με τα ανάλογα σεξιστικά σχόλια. Μετά τις αντιδράσεις, η ομάδα έκλεισε με απόφαση της Meta. Η συγκεκριμένη σελίδα με το όνομα «Mia Moglie»- δηλαδή «η γυναίκα μου» ούτε η μόνη είναι, ούτε μόνο στην Ιταλία απαντώνται τέτοιες σελίδες και βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στην πλατφόρμα του Facebook. Πριν δύο χρόνια στη χώρα μας, εκατοντάδες γυναίκες κι ανήλικα κορίτσια είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες ομάδας στο telegram όπου άνδρες αναρτούσαν χωρίς την άδεια τους προσωπικές τους φωτογραφίες.

Μάλιστα, όταν η οποιαδήποτε είναι «κάποια», δηλαδή αναγνωρίσιμη, πρέπει να ανέχεται την αχρείαστη κριτική και το ταξίδι της εικόνας της σε σελίδες του διαδικτύου, κρυφές και φανερές. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένη η αντίληψη που θέλει τα σώματα των γυναικών να είναι κτήμα του ανδρικού βλέμματος που ακόμη και δημοσιολογούντες νιώθουν άνετα – δηλαδή δεν ντρέπονται- να αναρτήσουν και να σχολιάσουν επικριτικά το σώμα μιας γυναίκας. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, αυτό δημοσιογράφου που δεν ντράπηκε να αναδημοσιεύσει επικρίνοντας την, την φωτογραφία ερμηνεύτριας με μαγιό. Δεν είναι ο μόνος, δεν είναι ο πρώτος και δυστυχώς δεν θα είναι κι ο τελευταίος. Η στην καλύτερη περίπτωση, μέτρια εμφάνιση τους- σύμφωνα με τη νόρμα των κυρίαρχων προτύπων ομορφιάς – ποτέ δεν εμπόδισε τους αυτόκλητους κριτές. Δεν θα μπω στον πειρασμό να αναλύσω πόσο ζηλεύω την αυτοπεποίθηση μέτριων ανδρών καθώς γνωρίζω πως δεν είμαι η μόνη.

Και βέβαια, θα ήταν ψευδές να ισχυριστεί κάποια, πως δεν είναι αρκετά και τα προσβλητικά σχόλια από γυναίκες. Μια βόλτα στα σχόλια κάτω από οποιαδήποτε ανάρτηση σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς άγραν επισκεψιμότητας (click bait), αρκεί. Ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός όπως και ο σεξισμός της διπλανής πόρτας ή πιο σωστά του διπλανού πληκτρολογίου, δεν κάνει χάρη σε καμιά μας.

Παρόλο που αυτού του είδους ο σεξισμός αγγίζει όλες τις γυναίκες, κάποιες δέχονται τα πυρά του δυσανάλογα. Ποιες είναι αυτές; Όσες έχουν γνώμη, πολιτική θέση, εκπεφρασμένη ταυτότητα, διεκδικητική στάση και μιλάνε για θέματα που η πατριαρχία έχει συνηθίσει να απευθύνει κυρίως σε άνδρες.

Αξίζει να αναλογιστούμε: αν κάποια γυναίκα με το εκτόπισμα, το προνόμιο και το ταλέντο της Νατάσσας Μποφίλιου δέχεται τόσο συχνές και τόσο επίμονες επιθέσεις, πως βιώνουν οι τόσες νέες γυναίκες εκεί έξω την παρουσία τους σε διαφορετικά πεδία όταν επιμένουν, διεκδικούν, απαιτούν και δεν κάθονται ήσυχες είτε  στην πολιτική, είτε στην τέχνη, είτε στα εργασιακά περιβάλλοντα και στην καθημερινή ζωή; Και τι μήνυμα παίρνουν τελικά τα κορίτσια, όταν αυτές που “δεν κάθονται ήσυχες” γίνονται αποδέκτριες τέτοιων επιθέσεων;

Όσο επιτρέπουμε, κατανοούμε, δικαιολογούμε τέτοια σχόλια όταν έχουν αντικείμενο γυναίκες που έχουν δημόσιο βήμα, βάζουμε ένα ακόμη λιθαράκι στην ενοχοποίηση του γυναικείου σώματος ή κάθε σώματος που δεν ικανοποιεί πλήρως το κυρίαρχο αντρικό βλέμμα. Απέναντι στο κυρίαρχο βλέμμα, είμαστε όλες χαμένες – ανεξάρτητα από το πόσο «όμορφες», έξυπνες ή επιτυχημένες κι αν είμαστε- γιατί ο πήχυς μετατοπίζεται κατά το δοκούν ώστε να μην είμαστε ποτέ αρκετές.

Business
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Opinion
Καθεστωτικός φόβος
Editorial 25.08.25

Καθεστωτικός φόβος

Το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής δυναμικής «αριστερά του κέντρου» ήδη ανησυχεί όσους θέλουν την παράταση της σημερινής κατάστασης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει
Editorial 24.08.25

Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει

Ο δρόμος για να υπάρξει ισχυρή δημοκρατική παράταξη δεν θα είναι στρωτός και εύκολος. Και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον προσφέρουν κακές υπηρεσίες υπονομεύοντας το εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στο μυαλό του τζιχαντιστή
Αποκαλύπτεται 20.08.25

Στο μυαλό του τζιχαντιστή

Στο συναρπαστικό θρίλερ του Abir Mukherjee «Hunted», Vintage 2024 αποκαλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια το σκεπτικό, οι μέθοδοι αλλά και η ψυχολογική προσέγγιση των απλών πιστών μουσουλμάνων από τους μυημένους τζιχαντιστές

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη

Με τα πυρά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αντιπολίτευση να είναι σφοδρά για την κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», έχοντας πλάι του τον υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο
«Να αποσυρθεί» 26.08.25

Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο

Πριν ακόμη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο -που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί το 13ωρο- είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Γαλλία – Ελλάδα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Γαλλία – Ελλάδα, με τη νικήτρια να παίρνει την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα
«Όχι κέρδη για λίγους» 26.08.25

Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
Τους έστησε ενέδρα 26.08.25

Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στη διεθνή εβδομάδα κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
InShorts 26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
