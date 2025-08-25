Γκολ και θέαμα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Premier League, Bundesilga, La Liga και Serie A.
Θέαμα υψηλού επιπέδου χάρισαν οι ομάδες στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Στην Premier League, στα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν σήμερα (24/8), η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε «όρθια» στο γήπεδο της Κρίσταλ Πάλας, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights). Οι Reds θα μπορούσαν μάλιστα να είχαν πάρει ακόμα και τη νίκη.
Η Έβερτον νίκησε με 2-0 την Μπράιτον, με τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα να μένουν ξανά εκτός αποστολής (δείτε εδώ τα highlights).
Ισοπαλία στο Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Χθες, η Τότεναμ πέτυχε μεγάλη νίκη στο «Έτιχαντ», με τους Πετεινούς να επικρατούν της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπόρνμουθ έκαμψε την αντίσταση της Γουλβς με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Με το ίδιο σκορ (1-0) νίκησε η Μπρέντφορντ την Άστον Βίλα (δείτε εδώ τα highlights).
Σημαντική νίκη για την Μπέρνλι κόντρα στην Σάντερλαντ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Σαρωτική ήταν η Άρσεναλ, με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα να διαλύει την Λιντς με 5-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής, η Τσέλσι συνέτριψε εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ με 5-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (25/8), με την Νιουκάστλ να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2
Μπόρνμουθ-Γουλβς 1-0
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0
Άρσεναλ-Λιντς 5-0
Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
Έβερτον-Μπράιτον 2-0
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1
Δευτέρα 25/08
Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (3η) αγωνιστική:
Σάββατο 30/08
Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Γουλβς-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)
Κυριακή 31/08
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)
Στη Serie Α, η Νάπολι κέρδισε εκτός έδρας την Σασουόλο με 2-0.
Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το ματς ανάμεσα στην Τζένοα και την Λέτσε.
Η Ρόμα επικράτησε εντός έδρας της Μπολόνια με 1-0.
Η Κρεμονέζε έκανε την έκπληξη και κέρδισε εκτός έδρας την Μίλαν με 2-1.
Ισόπαλο τελείωσε το ματς της Κάλιαρι με την Φιορεντίνα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.
Νίκη με σκόρερ τον Δουβίκα για την Κόμο απέναντι στην Λάτσιο με 2-0.
Γκέλα για την Αταλάντα απέναντι στην Πίζα (1-1).
Τρίποντο για την Γιουβέντους κόντρα στην Πάρμα με 2-0.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Τζένοα – Λέτσε 0-0
Σασουόλο – Νάπολι 0-2
Ρόμα – Μπολόνια 1-0
Μίλαν – Κρεμονέζε 1-2
Κάλιαρι – Φιορεντίνα 1-1
Κόμο – Λάτσιο 2-0
Γιουβέντους – Πάρμα 2-0
Αταλάντα – Πίζα 1-1
25/8 19:30 Ουντινέζε – Βερόνα
25/8 21:45 Ίντερ – Τορίνο
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
29/8 19:30 Κρεμονέζε – Σασουόλο
29/8 21:45 Λέτσε – Μίλαν
30/8 19:30 Μπολόνια – Κόμο
30/8 19:30 Πάρμα – Αταλάντα
30/8 21:45 Νάπολι – Κάλιαρι
30/8 21:45 Πίζα – Ρόμα
31/8 19:30 Τορίνο – Φιορεντίνα
31/8 19:30 Τζένοα – Γιουβέντους
31/8 21:45 Ίντερ – Ουντινέζε
31/8 21:45 Λάτσιο – Βερόνα
Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 6-0 την Λειψία και μπήκε με εμφατικό τρόπο στο νέο πρωτάθλημα (δείτε εδώ τα highlights).
Η Χόφενχαϊμ έκανε την έκπληξη και επικράτησε εκτός έδρας της Λεβερκούζεν με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για την Ουνιόν κόντρα στην Στουτγκάρδη με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη κέρδισε στην έδρα της Φράιμπουργκ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Όπως και η Βόλφσμπουργκ στην αντίστοιχη της Χάιντενχαϊμ, επίσης με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εύκολο τρίποντο για την Άιντραχτ απέναντι στην Βέρντερ με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Γκέλα για την Ντόρτμουντ στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 3-3 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για την Κολωνία στην έδρα της Μάιντς με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το ματς ανάμεσα στην Γκλάντμπαχ και το Αμβούργο (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Μπάγερν – Λειψία 6-0
Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ 1-2
Ουνιόν – Στουτγκάρδη 2-1
Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ 1-3
Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ 1-3
Άιντραχτ – Βέρντερ 4-1
Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ 3-3
Μάιντς – Κολωνία 0-1
Γκλάντμπαχ – Αμβούργο 0-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
29/8 21:30 Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι
30/8 16:30 Χόφενχαϊμ – Άιντραχτ
30/8 16:30 Λειψία – Χάιντενχαϊμ
30/8 16:30 Βέρντερ – Λεβερκούζεν
30/8 16:30 Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ
30/8 19:30 Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν
31/8 16:30 Βόλφσμπουργκ – Μάιντς
31/8 18:30 Ντόρτμουντ – Ουνιόν
31/8 20:30 Κολωνία – Φράιμπουργκ
Στη La Liga η Ρεάλ Μπέτις κέρδισε με 1-0 την Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μαγιόρκα και η Θέλτα ήρθαν ισόπαλες με 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Όπως και η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Έλτσε, που έμειναν επίσης στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Μεγάλο διπλό με επική ανατροπή για την Μπαρτσελόνα στην έδρα της Λεβάντε, με τους Μπλαουγκράνα να επιστρέφουν από το 0-2 και να επικρατούν με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Οσασούνα επικράτησε δύσκολα της Βαλένθια με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Βιγιαρεάλ συνέτριψε την Χιρόνα με 5-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Χορταστική ισοπαλία στο Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε εκτός έδρας την Οβιέδο με 3-0 και έκανε το 2/2 στη φετινή La Liga (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (25/8) με τις αναμετρήσεις Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο (20:30) και Σεβίλλη – Χετάφε (22:30).
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Ρεάλ Μπέτις – Αλαβές 1-0
Μαγιόρκα – Θέλτα 1-1
Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε 1-1
Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3
Οσασούνα – Βαλένθια 1-0
Βιγιαρεάλ – Χιρόνα 5-0
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ 2-2
Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
25/08 20:30 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
25/08 22:30 Σεβίλλη – Χετάφε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
29/08 20:30 Έλτσε – Λεβάντε
29/08 22:30 Βαλένθια – Χετάφε
30/08 18:00 Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης
30/08 20:00 Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ
30/08 20:30 Zιρόνα – Σεβίλλη
30/08 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα
31/08 18:00 Θέλτα – Βιγιαρεάλ
31/08 20:00 Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο
31/08 20:30 Εσπανιόλ – Οσασούνα
31/08 22:30 Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα.
