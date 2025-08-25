Κοινωνία Ώρα MEGA: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου
Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 05:40, η εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA επιστρέφει με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη.
- Πέντε από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025 – Πώς καταφέρνουν να ξεχωρίσουν
- Απόγνωση ή ευρηματικότητα; Σε αεροπλάνα του Ψυχρού Πολέμου και τακτικές Α’ ΠΠ καταφεύγουν οι Ουκρανοί
- Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι: Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
- Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του
Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση των πολιτών, εδώ και έξι σεζόν. Η «γέφυρα» ανάμεσα στην κοινωνία και την ουσιαστική πληροφόρηση. Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει να αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες της καθημερινότητας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τηλεοπτικό χάρτη.
Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 05:40, στην παρουσίαση της εκπομπής επιστρέφουν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, ένα δημοσιογραφικό δίδυμο που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και την αμεσότητά του. Η αδιαμφισβήτητη χημεία μεταξύ τους, βασισμένη στον σεβασμό, την αμοιβαία εκτίμηση και τη φυσική επικοινωνία, διαμορφώνει ένα ενημερωτικό περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη και δημιουργεί το πλαίσιο για ουσιαστική επαφή με το κοινό.
Με πλούσιο ρεπορτάζ, έγκαιρες αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους τους «διαμορφωτές» της επικαιρότητας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να προβληματίζει και να κινητοποιεί.
#KoinoniaOraMega
- Προφυλακίστηκαν οι 5 Τούρκοι που συνελήφθησαν για ναρκωτικά στην Αττική – Τι υποστήριξαν
- Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
- Αφηρημένη τέχνη με ουρές και μουστάκια: Τα έργα των αρουραίων που έδωσαν σε 18χρονη 2000 λίρες
- Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
- Αποθέωση για το «παλάτι» στην άκρη της θάλασσας
- Συνελήφθη 24χρονος που λήστευε μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη – Βίντεο ντοκουμέντα
