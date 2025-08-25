Ψηφιοποιείται το ασφαλιστικό ιστορικό του ΕΦΚΑ, πριν το 2002 – Ο χρονικός ορίζοντας

Για την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ αναφέρθηκε ο διοικητής του Φορέα Αλέξανδρος Βαρβέρης, υπογραμμίζοντας πως τρέχει ένα μεγάλο έργο μετατροπής του ασφαλιστικού ιστορικού, σε χρονολογίες πίσω από το 2002.

Όπως τόνισε ο κ. Βαρβέρης στο MEGA, αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό, από το 2002 και μετά. Ωστόσο, όπως είπε, «στον οργανισμό τρέχουν δυο πολύ μεγάλα έργα: ένα εξ αυτών είναι η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού, δηλαδή πάμε σε χρονολογίες πίσω από το 2002 και ψηφιοποιούμε το χαρτώο υλικό. Έχουμε ξεκινήσει με πολλούς τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάρα πολλά τέως επικουρικά ταμεία. Όλο αυτό το χαρτώο υλικό πρέπει να ψηφιοποιηθεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση του σκαναρίσματος όλου αυτού του υλικού θα γίνει μέχρι το τέλος του 2025. «Ο μετασχηματισμός των δεδομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα μας πάρει περίπου 7 μήνες άρα το καλοκαίρι του 2026», είπε.

«Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κάποιο θέμα αλλαγής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης»

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ο κ. Βαρβέρης τόνισε πως «ο e-ΕΦΚΑ έχει κάποιες ρυθμίσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο λόγος που αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, κυρίως γιατί υπάρχουν πρόσθετα τέλη τα οποία αυξάνονται όταν κάποιος δεν πληρώνει τις οφειλές του. αυτό που ξέρω και εγώ είναι ότι κάποιοι συνταξιούχοι με συγκεκριμένα κριτήρια θα πάρουν τα 250 ευρώ της επιδότησης».

Για το συνταξιοδοτικό και τα όρια ηλικίας, ο διοικητής του ΕΦΚΑ υποστήριξε ότι «είναι αντιληπτό ότι όταν κάποιος επιλέγει τη χαμηλή κλίμακα του συνταξιοδοτικού, επιλέγει συνειδητά αυτό το μέρος της ανταποδοτικής σύνταξης να είναι χαμηλό. Η ασφάλιση δεν είναι προαιρετική, και όταν περιμένεις να πάρεις σύνταξη, πρέπει να γνωρίζεις ότι βασική παράμετρος είναι τα χρήματα που έχεις καταβάλει. Άρα κάποιος θα πρέπει να πηγαίνει σε μεγαλύτερη συνταξιοδοτική κλίμακα για να είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό της συντάξεως. Υπάρχει μια αυξημένη τάση συνταξιοδότησης, όχι πολύ μεγάλη και όχι πολύ διαφορετική σε σχέση με τον μ.ο. της τελευταίας 5ετίας. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κάποιο θέμα αλλαγής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο επανυπολογισμός θα φέρει υποχρεωτικά κάτι αρνητικό».

Αναφέρθηκε στην πληρωμή των αναδρομικών, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, σε περίπου 47.000 απόστρατους. Παράλληλα, για τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που αναμένονται από τον πρωθυπουργό, υπογράμμισε πως «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να μπορέσει να διευκολύνει και να κάνει το καλύτερο για τους συμπολίτες μας. Εμείς στην έκθεση, ο e-ΕΦΚΑ, θα παρουσιάσει καινούριες εφαρμογές και εξελίξεις στη σχέση του με τους πολίτες. θα παρουσιάσουμε μαζί με την κ. Κεραμέως καινούριες υπηρεσίες του οργανισμού που θα μπουν σε λειτουργία αμέσως μετά την έκθεση. Θα βοηθούν στην καθημερινότητα, στη μείωση της γραφειοκρατίας κτλ».

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: