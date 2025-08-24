Ξεκινά από Δευτέρα η καταβολή προς 47.000 αποστράτους

Ξεκινάει σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα η καταβολή των αναδρομικών στους αποστράτους ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται αναδρομικά και χιλιάδων άλλων συνταξιούχων.

Ειδικότερα η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

– 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

– 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Τα ποσά

Τα αναδρομικά είναι ύψους από 1.200 έως 3.500 ευρώ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012. Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνο στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνο η σύνταξη.

Στον χορό των αναδρομικών ακολουθούν άλλες 30.000 περιπτώσεις από τα 29 πρώην Ταμεία που βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού και(σταδιακής) καταβολής αναδρομικών.

Ακολουθούν τα αναδρομικά για περίπου 9.000 τραπεζοϋπαλλήλους. Η καταβολή των αναδρομικών τους γίνεται σταδιακά, καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών δεν έδωσαν και δεν δίνουν ακριβή στοιχεία μισθοδοσίας. Ενδεικτικό είναι το αλαλούμ που προέκυψε με τους 1.983 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016, οι οποίοι καλούνται τώρα να επιστρέψουν χρήματα εξαιτίας λάθος δεδομένων που χορηγούσε το πρώην Ταμείο των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, το ΤΣΠ-ΕΤΕ.

Κύκλοι του ΕΦΚΑ τονίζουν ότι όποιοι συνταξιούχοι έχουν διαφωνία ή απορίες για τα νέα, επανυπολογισμένα ποσά που λαμβάνουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία εξετάζεται από ειδική Ομάδα Εργασίας.

Τα αναδρομικά τα οποία διεκδικούνται προέρχονται από τον επανυπολογισμό κύριων συντάξεων καθώς και από επικουρικές συντάξεις.

Οι επικουρικές

Μεταξύ άλλων χιλιάδες συνταξιούχοι διεκδικούν μεγάλο πακέτο αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν από τον Μάιο του 2016.

Τα αναδρομικά προέρχονται από την προσαύξηση 0,075% που διεκδικούν οι συνταξιούχοι για τις επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν ως ασφαλισμένοι για την επικουρική ασφάλιση. Τονίζεται ότι την προσαύξηση δικαιούνται (κατά τους εκπροσώπους των συνταξιούχων) οι ασφαλισμένοι για το τμήμα επικουρικής σύνταξης που αφορά τα έτη ασφάλισης ως το 2014. Όσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 (με αίτηση για έκδοση επικουρικής μετά την 1/1/2015) έχοντας πληρώσει τις αυξημένες εισφορές για την επικουρική ως το 2014 αλλά δεν πήραν προσαύξηση ούτε αναδρομικά, κατά τα συνταξιουχικά σωματεία, μπορούν να τα διεκδικήσουν υποβάλλοντας αίτηση επανυπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης στο αντίστοιχο Ταμείο του ΕΤΕΑΕΠ από το οποίο προέρχονται.

Ωστόσο η θέση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό) είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εκκρεμότητες επανυπολογισμού. Βέβαια, υπάρχουν αντιρρήσεις από σωματεία συνταξιούχων για το γεγονός ότι έχουν μείνει εκτός διαδικασίας όσοι είχαν λάβει επικουρική σύνταξη πριν από το 2015.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει τη διοίκηση του φορέα και εκτιμάται ότι για να γίνει μια τέτοια επέκταση στο πεδίο του επανυπολογισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη και οι συνταξιούχοι προ του 2015, πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το υπουργείο Εργασίας.

Τρία παραδείγματα

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 15% και έχανε 291 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση του νόμου 4093 πέφτει στο 10% αντί 15% και έχει αύξηση 97 ευρώ με αναδρομικά 3.492 ευρώ.

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.490 ευρώ και άθροισμα 1.888 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 10% και έχανε 149 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση πέφτει στο 5% και έχει αύξηση 74,5 ευρώ με αναδρομικά 2.682 ευρώ.

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.130 ευρώ και άθροισμα 1.376 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 5% και έχανε 56,5 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση παραμένει στο 5%, γιατί η σύνταξη είναι στην κλίμακα μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, όπου η μείωση είναι 5%.

