23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Ξεκινά από Δευτέρα η καταβολή προς 47.000 αποστράτους
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Αυγούστου 2025 | 08:00

Ξεκινά από Δευτέρα η καταβολή προς 47.000 αποστράτους

Τα ποσά είναι ύψους από 1.200 έως 3.500 ευρώ και αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα

Ηλίας Γεωργάκης
Ξεκινάει σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα η καταβολή των αναδρομικών στους αποστράτους ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται αναδρομικά και χιλιάδων άλλων συνταξιούχων.

Ειδικότερα η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

– 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

– 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Τα ποσά

Τα αναδρομικά είναι ύψους από 1.200 έως 3.500 ευρώ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012. Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνο στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνο η σύνταξη.

Στον χορό των αναδρομικών ακολουθούν άλλες 30.000 περιπτώσεις από τα 29 πρώην Ταμεία που βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού και(σταδιακής) καταβολής αναδρομικών.

Ακολουθούν τα αναδρομικά για περίπου 9.000 τραπεζοϋπαλλήλους. Η καταβολή των αναδρομικών τους γίνεται σταδιακά, καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών δεν έδωσαν και δεν δίνουν ακριβή στοιχεία μισθοδοσίας. Ενδεικτικό είναι το αλαλούμ που προέκυψε με τους 1.983 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016, οι οποίοι καλούνται τώρα να επιστρέψουν χρήματα εξαιτίας λάθος δεδομένων που χορηγούσε το πρώην Ταμείο των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, το ΤΣΠ-ΕΤΕ.

Κύκλοι του ΕΦΚΑ τονίζουν ότι όποιοι συνταξιούχοι έχουν διαφωνία ή απορίες για τα νέα, επανυπολογισμένα ποσά που λαμβάνουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία εξετάζεται από ειδική Ομάδα Εργασίας.

Τα αναδρομικά τα οποία διεκδικούνται προέρχονται από τον επανυπολογισμό κύριων συντάξεων καθώς και από επικουρικές συντάξεις.

Οι επικουρικές

Μεταξύ άλλων χιλιάδες συνταξιούχοι διεκδικούν μεγάλο πακέτο αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν από τον Μάιο του 2016.

Τα αναδρομικά προέρχονται από την προσαύξηση 0,075% που διεκδικούν οι συνταξιούχοι για τις επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν ως ασφαλισμένοι για την επικουρική ασφάλιση. Τονίζεται ότι την προσαύξηση δικαιούνται (κατά τους εκπροσώπους των συνταξιούχων) οι ασφαλισμένοι για το τμήμα επικουρικής σύνταξης που αφορά τα έτη ασφάλισης ως το 2014. Όσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 (με αίτηση για έκδοση επικουρικής μετά την 1/1/2015) έχοντας πληρώσει τις αυξημένες εισφορές για την επικουρική ως το 2014 αλλά δεν πήραν προσαύξηση ούτε αναδρομικά, κατά τα συνταξιουχικά σωματεία, μπορούν να τα διεκδικήσουν υποβάλλοντας αίτηση επανυπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης στο αντίστοιχο Ταμείο του ΕΤΕΑΕΠ από το οποίο προέρχονται.

Ωστόσο η θέση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό) είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εκκρεμότητες επανυπολογισμού. Βέβαια, υπάρχουν αντιρρήσεις από σωματεία συνταξιούχων για το γεγονός ότι έχουν μείνει εκτός διαδικασίας όσοι είχαν λάβει επικουρική σύνταξη πριν από το 2015.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει τη διοίκηση του φορέα και εκτιμάται ότι για να γίνει μια τέτοια επέκταση στο πεδίο του επανυπολογισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη και οι συνταξιούχοι προ του 2015, πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το υπουργείο Εργασίας.

Τρία παραδείγματα

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 15% και έχανε 291 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση του νόμου 4093 πέφτει στο 10% αντί 15% και έχει αύξηση 97 ευρώ με αναδρομικά 3.492 ευρώ.

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.490 ευρώ και άθροισμα 1.888 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 10% και έχανε 149 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση πέφτει στο 5% και έχει αύξηση 74,5 ευρώ με αναδρομικά 2.682 ευρώ.

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.130 ευρώ και άθροισμα 1.376 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 5% και έχανε 56,5 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση παραμένει στο 5%, γιατί η σύνταξη είναι στην κλίμακα μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, όπου η μείωση είναι 5%.

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό; Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
