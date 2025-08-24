Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.
- Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
- «Μάστιγα» οι πνιγμοί σε θάλασσα και πισίνες στην Ελλάδα – Η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία
- Μέση Ανατολή: Εικόνες σοκ από τα υποσιτισμένα παιδιά της Γάζας
- Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29.
Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο Ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων. Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και δύο χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.
Επίσης, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. Εφήβων με επίδοση 7:58.26
Το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε ο Τούρκος, Κουζέι Τουντσελί με 14:48.81, και το χάλκινο ο Ιάπωνας, Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97.
- Φοτού: «Καλοί στην άμυνα κόντρα στην Ελλάδα, αλλά αυτό που μετρά τώρα είναι το Ευρωμπάσκετ»
- Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Διπλό με «σφραγίδα» Εμπαπέ και 2/2
- Γκολ και θέαμα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Serie A: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα η Γιουβέντους, απώλεια για την Αταλάντα
- Λουτσέσκου: «Όταν έχουμε τόσες ευκαιρίες, θα πρέπει να σκοράρουμε»
- Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις