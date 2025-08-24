Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29.

Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο Ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων. Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και δύο χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.

Επίσης, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. Εφήβων με επίδοση 7:58.26

Το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε ο Τούρκος, Κουζέι Τουντσελί με 14:48.81, και το χάλκινο ο Ιάπωνας, Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97.