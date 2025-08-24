Νέα δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Starship, της SpaceX

Μια ακόμα εκτόξευση του τεράστιου πυραύλου της Starship θα επιχειρήσει η SpaceX του Έλον Μασκ σε μια προσπάθεια να επιτύχει τα ορόσημα ανάπτυξης που δεν επιτεύχθηκαν λόγω προηγούμενων αποτυχημένων δοκιμών.

Ο προωθητήρας Super Heavy ύψους 232 ποδιών και το άνω μισό του Starship ύψους 171 ποδιών (52 μέτρων) τοποθετήθηκαν σε μια βάση εκτόξευσης στις εγκαταστάσεις πυραύλων Starbase της SpaceX πριν από την αναμενόμενη ώρα εκτόξευσης στις 7:30 μ.μ. ET.

Ο Μασκ, όπως αναφέρει το Reuters, αναμένεται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της ανάπτυξης του Starship πριν από την εκτόξευση του πυραύλου την Κυριακή.

Η ανάπτυξη του πυραύλου νέας γενιάς της SpaceX, που αποτελεί το επίκεντρο του ισχυρού μέλλοντος της εταιρείας στον τομέα των εκτοξεύσεων και των φιλοδοξιών του Μασκ για τον Άρη, αντιμετώπισε επανειλημμένα εμπόδια φέτος, καθώς η NASA ελπίζει να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο ήδη από το 2027 για την πρώτη επανδρωμένη προσγείωση στη Σελήνη μετά το πρόγραμμα Apollo.

Starlink της SpaceX

Το μέλλον της επιχείρησης δορυφορικού internet Starlink της SpaceX, μια σημαντική πηγή εσόδων για την εταιρεία που έχει αναπτυχθεί από το Falcon 9 της SpaceX, συνδέεται επίσης με την επιτυχία του Starship. Ο Μασκ είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη μεγαλύτερη ανυψωτική δύναμη του Starship για να θέσει σε τροχιά μεγαλύτερους δορυφόρους Starlink που έχουν σχεδιαστεί για να επεκτείνουν το εύρος ζώνης του «αστερισμού».

Φέτος, δύο αποτυχημένες δοκιμές του Starship στις αρχές της πτήσης, μια άλλη αποτυχία στο διάστημα κατά την ένατη πτήση του και μια τεράστια έκρηξη στην εξέδρα δοκιμών τον Ιούνιο, που έστειλε συντρίμμια να πετάξουν στο κοντινό έδαφος του Μεξικού, έθεσαν σε δοκιμασία την προσέγγιση ανάπτυξης της SpaceX που βασίζεται στις δοκιμές. Ωστόσο, η εταιρεία συνέχισε να παράγει γρήγορα νέα Starships για δοκιμαστικές πτήσεις στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις παραγωγής Starbase.

Αυτές οι αποτυχίες υπογραμμίζουν την τεχνική πολυπλοκότητα της τελευταίας έκδοσης του Starship, το οποίο διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες, όπως αυξημένη ώθηση, μια πιθανώς πιο ανθεκτική θερμική ασπίδα και ισχυρότερα πτερύγια διεύθυνσης, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή επανείσοδο στην ατμόσφαιρα – βασικά χαρακτηριστικά για την ταχεία επαναχρησιμοποίηση του Starship, την οποία ο Έλον Μασκ προωθεί εδώ και καιρό.

