Η Μπολόνια θέλει νέο γήπεδο, όμως ο Δήμος αρνείται

Διάσταση απόψεων στην Μπολόνια σχετικά με γηπεδικά θέματα. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι υπάρχει υπόγειος πόλεμος για το θέμα αφού η ομάδα της Μπολόνια θέλει νέο γήπεδο, ενώ ο δήμος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Σα να μην έφτανε αυτό έχουν «παγώσει» και τα σχέδια ανακαίνισης του «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» λόγω αύξησης του κόστους. Για να θυμηθούμε ότι ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο σε κάθε ευκαιρία «κράζει» για το χαμηλό επίπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε αντίθεση με το υψηλό του πρωταθλήματος της Serie A.

O διευθύνων σύμβουλος της Μπολόνια, Κλάουντιο Φενούτσι, προχώρησε στο… παρασύνθημα για νέο γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο παράγοντας της Μπολόνια έχει ζητήσει «επανεξέταση της στρατηγικής για το γήπεδο», ωστόσο ο δήμος προς το παρόν δεν εξετάζει ένα «σχέδιο Β» που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή νέας έδρας, εναλλακτικής του «Νταλ’Άρα», με δεδομένο το αδιέξοδο στην ανακαίνιση που έχει παγώσει εξαιτίας της αύξησης του κόστους.

Μάλιστα, η πλευρά του δήμου της Μπολόνια έδειξε ότι συνεχίζει να ακολουθεί τη δική του γραμμή. «Τον Σεπτέμβριο ο Δήμος της Μπολόνια, βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων, θα αξιολογήσει τη δυνατότητα υποψηφιότητας της πόλης για τη φιλοξενία του Euro 2032, που θα διεξαχθεί σε Ιταλία και Τουρκία», υπογραμμίζει η αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Ρομπέρτα Λι Κάλτσι. Η ίδια είχε ήδη χαρακτηρίσει το τέλος του καλοκαιριού ως την τελευταία ευκαιρία για την προώθηση του νέου «Νταλ’Άρα», συνδέοντας το εγχείρημα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση ανακαίνισης που έχει καταθέσει η ομάδα της Μπολόνια, η αντιδήμαρχος τονίζει: «Επιβεβαιώνουμε τη διαθεσιμότητά μας για το έργο που έχει ήδη παρουσιάσει ο σύλλογος, για το οποίο αναμένουμε την οριστική υποβολή του οικονομικού και χρηματοδοτικού πλάνου».

Η αντιδήμαρχος Αθλητισμού της Μπολόνια, Ρομπέρτα Λι Κάλτσι απάντησε και στις δηλώσεις του Φενούτσι: «Ο σύλλογος ενημέρωσε για ορισμένες δυσκολίες σχετικά με το συνολικό οικονομικό βάρος και γι’ αυτό παραμένουμε σε αναμονή για να ξεκαθαρίσουν οι οριστικές προθέσεις του συλλόγου αλλά και οι διαθέσιμες ενισχύσεις από την κυβέρνηση, ιδίως ενόψει του αθλητικού διατάγματος, η έκδοση του οποίου αναμενόταν μέσα στο καλοκαίρι».