Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Η Μπολόνια θέλει νέο γήπεδο, όμως ο Δήμος αρνείται
Ποδόσφαιρο 22 Αυγούστου 2025 | 19:02

Η Μπολόνια θέλει νέο γήπεδο, όμως ο Δήμος αρνείται

Παράλληλα, έχει παγώσει και το σχέδιο ανακαίνισης του «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» εξαιτίας της αύξησης του κόστους

Βάιος Μπαλάφας
Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Διάσταση απόψεων στην Μπολόνια σχετικά με γηπεδικά θέματα. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι υπάρχει υπόγειος πόλεμος για το θέμα αφού η ομάδα της Μπολόνια θέλει νέο γήπεδο, ενώ ο δήμος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Σα να μην έφτανε αυτό έχουν «παγώσει» και τα σχέδια ανακαίνισης του «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» λόγω αύξησης του κόστους. Για να θυμηθούμε ότι ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο σε κάθε ευκαιρία «κράζει» για το χαμηλό επίπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε αντίθεση με το υψηλό του πρωταθλήματος της Serie A.

O διευθύνων σύμβουλος της Μπολόνια, Κλάουντιο Φενούτσι, προχώρησε στο… παρασύνθημα για νέο γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο παράγοντας της Μπολόνια έχει ζητήσει «επανεξέταση της στρατηγικής για το γήπεδο», ωστόσο ο δήμος προς το παρόν δεν εξετάζει ένα «σχέδιο Β» που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή νέας έδρας, εναλλακτικής του «Νταλ’Άρα», με δεδομένο το αδιέξοδο στην ανακαίνιση που έχει παγώσει εξαιτίας της αύξησης του κόστους.

Μάλιστα, η πλευρά του δήμου της Μπολόνια έδειξε ότι συνεχίζει να ακολουθεί τη δική του γραμμή. «Τον Σεπτέμβριο ο Δήμος της Μπολόνια, βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων, θα αξιολογήσει τη δυνατότητα υποψηφιότητας της πόλης για τη φιλοξενία του Euro 2032, που θα διεξαχθεί σε Ιταλία και Τουρκία», υπογραμμίζει η αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Ρομπέρτα Λι Κάλτσι. Η ίδια είχε ήδη χαρακτηρίσει το τέλος του καλοκαιριού ως την τελευταία ευκαιρία για την προώθηση του νέου «Νταλ’Άρα», συνδέοντας το εγχείρημα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση ανακαίνισης που έχει καταθέσει η ομάδα της Μπολόνια, η αντιδήμαρχος τονίζει: «Επιβεβαιώνουμε τη διαθεσιμότητά μας για το έργο που έχει ήδη παρουσιάσει ο σύλλογος, για το οποίο αναμένουμε την οριστική υποβολή του οικονομικού και χρηματοδοτικού πλάνου».

Η αντιδήμαρχος Αθλητισμού της Μπολόνια, Ρομπέρτα Λι Κάλτσι απάντησε και στις δηλώσεις του Φενούτσι: «Ο σύλλογος ενημέρωσε για ορισμένες δυσκολίες σχετικά με το συνολικό οικονομικό βάρος και γι’ αυτό παραμένουμε σε αναμονή για να ξεκαθαρίσουν οι οριστικές προθέσεις του συλλόγου αλλά και οι διαθέσιμες ενισχύσεις από την κυβέρνηση, ιδίως ενόψει του αθλητικού διατάγματος, η έκδοση του οποίου αναμενόταν μέσα στο καλοκαίρι».

Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Ποδόσφαιρο 22.08.25

H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
On Field 22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)

Η ποδοσφαιρική «Σιντερέλα του Βορρά» συνεχίζει να κυλά στον «βούρκο» του Aspmyra Stadium τις αντιπάλους της στα κύπελλα Ευρώπης. Και η υπόθεση αυτή έπαψε πλέον προ πολλού να μοιάζει με…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
Κόσμος 22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας
Sky News 22.08.25

Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream «υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Sky News.

Σύνταξη
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
«Επικίνδυνη ζώνη» 22.08.25

Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου μετά από μεγάλη κατολίσθηση (εικόνες)

Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ 22.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
Νέες τεχνολογίες 22.08.25

Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο

Εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα σούπερ όπλα των δύο μιλίων το δευτερόλεπτο. Ρωσία και Κίνα κερδίζουν έδαφος στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Ουπς 22.08.25

Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι

Η σταρ του Χόλιγουντ Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List - η πρώτη της δουλειά μετά το ξεκίνημα της νομικής κόντρας με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πλεύρης – Γεωργιάδης: Σύμπραξη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο
Νέο πλαίσιο 22.08.25

Σύμπραξη Πλεύρη - Γεωργιάδη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη θα έχει η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών.

Σύνταξη
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Ποδόσφαιρο 22.08.25

H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25

Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
«Θα δούμε» 22.08.25

Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
