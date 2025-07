O Ιμόμπιλε επέστεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Μπολόνια (pic)

Αφότου έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας, ο Τσίρο Ιμόμπιλε υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπολόνια. Σημαντική ενίσχυση για την Μπολόνια που προσθέτει στο ρόστερ της τον 35χρονο μετά απο μια σπουδαία καριέρα στη Λάτσιο και την εθνική Ιταλίας.

Δεξιοπόδαρος κεντρικός επιθετικός, ικανός να κινείται σε ολόκληρη την επίθεση, εξελίχθηκε στις ακαδημίες νέων του Σορέντο και στη συνέχεια της Γιουβέντους, ενώ αναδείχθηκε παίζοντας για την Πεσκάρα και την Τορίνο.

Με 201 γκολ, ο Ιμόμπιλε βρίσκεται στην 8η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Serie A και μπορεί να φτάσει μέχρι την κορυφαία τριάδα σκοράροντας 24 ακόμα γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Αποχώρησε από την Τουρκία και την Μπεσίκτας αλλά παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, αφού είχε συνολικά 41 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με 19 γκολ και τέσσερις ασίστ στο ενεργητικό του στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.

