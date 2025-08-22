Πρόβα… ομίλου για το Eurobasket η Εθνική μας απέναντι στην Ιταλία

Συνέχεια στα φιλικά της παιχνίδια δίνει η Εθνική μας ομάδα, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ιταλία στο δεύτερό της ματς στο τουρνουά Ακρόπολις, κόντρα στην ομάδα που θα αντιμετωπίσει και στην πρώτη αγωνιστική του Eurobasket.

Η «επίσημη αγαπημένη» προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη επί της Λετονίας με σκορ 104-86, σε ένα ματς όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην προετοιμασία και ήταν σαρωτικός, καταγράφοντας 25 πόντους και 10 ριμπάουντ και δείχνοντας πόσο απαραίτητος είναι για την Εθνική.

Η «γαλανόλευκη» ήταν πολύ εύστοχη από την περιφέρεια, με 14/28 τρίποντα, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις ενόψει της συνέχειας και δείχνοντας πως είναι επικίνδυνη πίσω από τα 6.75μ.

Δυνατή και φιλόδοξη η Ιταλία

Με την σειρά της και η Ιταλία, έχει μεγάλες προσδοκίες απο το τουρνουά που έρχεται καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια διαθέτει ένα πολύ καλό σύνολο, γεμάτο το οποίο στοχεύει στην διάκριση.

Από το ρόστερ ξεχωρίζει ο Σιμόνε Φοντέκιο, που την τελευταία τριετία αγωνίζεται στο ΝΒΑ και από τη νέα σεζόν θα ανήκει στους Μαϊάμι Χιτ. Δίπλα του ξεχωρίζει ο Ντανίλο Γκαλινάρι, που στα 37 του και μετά από 16 χρόνια στο ΝΒΑ και εντάχθηκε στην προετοιμασία της Ιταλίας πριν δύο μέρες.

Ο Νικολό Μέλι μετά από μια σεζόν όπου κατέκτησε όλους τους τίτλους με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι και πάλι παρών, με τους Πρόσιντα και Σπανιόλο να εκπροσωπούν τη νεότερη γενιά της Ιταλίας. Ο νατουραλιζέ της ομάδας θα είναι ο Ντάριους Τόμπσον.