22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Υγεία 22 Αυγούστου 2025 | 08:00

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 ή ακόμη και 50 βαθμούς κελσίου, γίνονται ολοένα και πιο συχνές, δείχνοντας την ανάγκη για αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων παγκοσμίως.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι που εκτίθενται τακτικά σε επικίνδυνες θερμοκρασίες ήδη αισθάνονται τις επιπτώσεις στην υγεία τους, ιδίως οι χειρώνακτες εργαζόμενοι σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η αλιεία. Η αυξανόμενη συχνότητα επικίνδυνων θερμοκρασιών οδηγούν επίσης σε προβλήματα υγείας των ευάλωτων πληθυσμών, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι πληθυσμοί χαμηλού εισοδήματος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) παρουσίασαν κοινή έκθεση και οδηγίες σχετικά με τις αυξανόμενες προκλήσεις για την υγεία που φέρνουν οι ακραίες θερμοκρασίες στους εργαζόμενους, διεθνώς.

Πάνω από 2,4 δις. εργαζόμενοι εκτίθενται σε υπερβολικές θερμοκρασίες παγκοσμίως, που έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 22,85 εκατ. επαγγελματικούς τραυματισμούς κάθε χρόνο.

O κατάλληλος ρουχισμός περιλαμβάνεται στα μέτρα που προτείνει η έκθεση για την αποφυγή της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

«Η θερμική καταπόνηση βλάπτει ήδη την υγεία και τα μέσα διαβίωσης δισεκατομμυρίων εργαζομένων, ειδικά στις πιο ευάλωτες κοινότητες», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Προαγωγή της Υγείας, την Πρόληψη και τη Φροντίδα Νοσημάτων Δρ. Τζέρεμυ Φάραρ κατά την παρουσίαση της έκθεσης, και πρόσθεσε: «Αυτή η νέα οδηγία προσφέρει πρακτικές, τεκμηριωμένες λύσεις για την προστασία ζωών, τη μείωση της ανισότητας και την οικοδόμηση πιο ανθεκτικού εργατικού δυναμικού σε έναν κόσμο που οι θερμοκρασίες αυξάνονται».

Η νέα έκθεση και οι τεχνικές οδηγίες, με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και θερμικό στρες στον χώρο εργασίας», βασίζονται σε πέντε δεκαετίες έρευνας και στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία και η παραγωγικότητα των εργαζομένων επηρεάζονται σοβαρά από την άνοδο των θερμοκρασιών. Ο ΠΜΟ αναφέρει ότι το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί.

«Το επαγγελματικό θερμικό στρες έχει γίνει μια παγκόσμια κοινωνική πρόκληση, η οποία δεν περιορίζεται πλέον σε χώρες που βρίσκονται κοντά στον ισημερινό – όπως διαπιστώθηκε από το πρόσφατο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Η προστασία των εργαζομένων από την ακραία ζέστη δεν είναι απλώς μια επιτακτική ανάγκη για την υγεία, αλλά μια οικονομική αναγκαιότητα», επεσήμανε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ, Κο Μπάρετ.

Κύριος συντάκτης της κοινής έκθεσης ΠΟΥ/ΠΜΟ, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ανδρέας Φλουρής, τόνισε ότι  η μελέτη εκπονήθηκε υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασης διαφορετικών πολιτικών στους χώρους εργασίας, καθώς περισσότεροι θα εκτεθούν στις υψηλές θερμοκρασίες στο μέλλον. Πρόσθεσε ότι η έκθεση παρέχει συγκροτημένες λύσεις σε εθνικό, τοπικό και εργασιακό επίπεδο, προτείνοντας τι πρέπει να κάνουν ο αρτοποιός, ο αγρότης ή ο τοπικός κυβερνήτης για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Παράλληλα, υπάρχει σε εξέλιξη μια συζήτηση για μετακίνηση των ασφαλών περιβαλλοντικών ορίων για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Η Κύπρος, η Ισπανία και το Βέλγιο περιλαμβάνονται στις χώρες που λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του σώματος όταν η θερμοκρασία αυξάνεται πάνω από τους 38 βαθμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι πολιτικοί θα πρέπει να πείσουν εργαζόμενους και εργοδότες να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες λύσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), συγκαλεί ευρεία σύνοδο τον ερχόμενο Φεβρουάριο, για την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω πολιτικών και ειδικών προγραμμάτων, επεσήμανε ο Γιοακίμ Πιντάδο Νούνιες, Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ – ILO) για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Εργασιακό Περιβάλλον. «Αυτή η έκθεση αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο στη συλλογική μας αντίδραση προς την αυξανόμενη απειλή των ακραίων θερμοκρασιών στον κόσμο της εργασίας. Με βάση τις οδηγίες της ΔΟΕ για την προώθηση ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ως θεμελιώδες δικαίωμα, η έκθεση προσφέρει τεκμηριωμένες λύσεις προς τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τους κλιμακούμενους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Μαζί με τον ΠΟΥ και τον ΠΜΟ, ζητούμε επείγουσα, συντονισμένη δράση για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των περισσότερων από 2,4 δισεκατομμυρίων εργαζομένων που εκτίθενται σε υπερβολικές θερμοκρασίες παγκοσμίως.

Βασικά ευρήματα

Η έκθεση παραθέτει βασικά ζητήματα των επιπτώσεων στην υγεία από την ακραία ζέστη επισημαίνοντας ότι:

  • Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων θερμικών φαινομένων έχουν αυξηθεί απότομα, αυξάνοντας τους κινδύνους τόσο για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.
  • Η παραγωγικότητα των εργαζομένων μειώνεται κατά 2-3% για κάθε βαθμό πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν θερμοπληξία, αφυδάτωση, νεφρική δυσλειτουργία και νευρολογικές διαταραχές, που εμποδίζουν τη μακροπρόθεσμη υγεία και οικονομική ασφάλεια.
  • Περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού υφίσταται δυσμενείς συνέπειες από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η έκθεση ζητά την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την θερμική καταπόνηση κατά την εργασία, προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές, και τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με εργοδότες, εργαζόμενους, συνδικάτα και ειδικούς δημόσιας υγείας.

Προτεινόμενες ενέργειες

Οι οδηγίες ορίζουν σαφώς τις δράσεις κυβερνήσεων, εργοδοτών και υγειονομικών αρχών για τον περιορισμό των αυξανόμενων κινδύνων ακραίας θερμότητας για τον εργαζόμενο πληθυσμό. Οι συνιστώμενες ενέργειες περιλαμβάνουν:

  1. Ανάπτυξη πολιτικών για την θερμική καταπόνηση κατά την εργασία με προσαρμοσμένα σχέδια και συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά καιρικά φαινόμενα, τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και τις ευπάθειες των εργαζομένων·
  2. Έμφαση σε ευάλωτους πληθυσμούς με ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζόμενους μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας και άτομα με χαμηλότερη φυσική κατάσταση που μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις του θερμικού στρες·
  3. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση «πρώτης γραμμής» σε επαγγελματίες υγείας, εργοδότες και εργαζόμενους, για την αναγνώριση και την ορθή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων θερμικού στρες, που συχνά δεν διαγνώσκεται·
  4. Συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα έως τους ειδικούς υγείας και τις τοπικές αρχές, στη ανάπτυξη και ευρεία υποστήριξη κοινών στρατηγικών για την υγεία και τη θερμότητα σε τοπικό επίπεδο.
  5. Σχεδιασμό λύσεων αποτελεσματικών, πρακτικών, οικονομικά προσιτών και περιβαλλοντικά βιώσιμων, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.
  6. Υιοθέτηση της καινοτομίας με τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της υγείας, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα.
  7. Υποστήριξη περαιτέρω της έρευνας και αξιολόγησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων για την υγεία και τις υψηλές θερμοκρασίες στην εργασία και διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των εργαζομένων παγκοσμίως.

Η έκθεση και οι τεχνικές οδηγίες του ΠΟΥ και του ΠMO συμπληρώνουν τα ευρήματα των πρόσφατων εκθέσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), οι οποίες υπογραμμίζουν ότι περισσότεροι από 2,4 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε υπερβολικές θερμοκρασίες παγκοσμίως, με αποτέλεσμα περισσότερους από 22,85 εκατομμύρια τραυματισμούς στην εργασία κάθε χρόνο.

Economy
ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Κόσμος
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τον λαό να κινητοποιηθεί ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ
«Φτάνει πια» 22.08.25

Ο Μαδούρο καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις», είπε ο κ. Μαδούρο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να στείλει αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εθνική Οδός: Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό – Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα
Ασυνείδητος 22.08.25

Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό στην Εθνική Οδό - Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε... επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, όμως συνελήφθη από την Τροχαία

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
