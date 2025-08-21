sports betsson
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!
Ποδόσφαιρο 21 Αυγούστου 2025 | 18:14

Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πολωνικού μέσου Goal.pl, ο Κουλούρης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η υπόθεση του Ευθύμη Κουλούρη έλαβε οριστικό τέλος. Ο Έλληνας επιθετικός, που βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των μεταγραφικών φημών, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Πόγκον Στσέτσιν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πολωνικού μέσου Goal.pl, ο Κουλούρης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρξαν έντονες συζητήσεις για το μέλλον του παίκτη, ειδικά μετά τις πληροφορίες ότι ήθελε να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία. Ενδιαφέρον για τον διεθνή φορ είχαν δείξει τέσσερις σύλλογοι — ένας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας από τη Ρωσία, ένας από την Τουρκία και ένας από τη Σαουδική Αραβία.

Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής

Η Πόγκον θα εισπράξει το ποσό των 4,25 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή, ενώ οι ρωσικές προσφορές ήταν οικονομικά πιο συμφέρουσες. Ωστόσο, ο πολωνικός σύλλογος δεν ήθελε να τον παραχωρήσει στη Ρωσία, και ο ίδιος ο Κουλούρης προτίμησε την προοπτική της Σαουδικής Αραβίας.

Η ομάδα προσπάθησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του, όμως ο παίκτης δεν ήταν διατεθειμένος να ανανεώσει, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση πώλησης. Η Πόγκον έκρινε ότι δεν είχε νόημα να τον κρατήσει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του, καθώς από τον Ιανουάριο θα μπορούσε να υπογράψει ελεύθερος σε άλλη ομάδα για τη νέα σεζόν.

Ιατρικά τεστ και υπογραφές

Ο Κουλούρης αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ξεκινήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του στη Μέση Ανατολή.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται σύντομα.

World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Αθλητική Ροή
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ
On Field 21.08.25

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Ο διεθνής στράικερ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ, προπονήθηκε μόνος του και περιμένει τις εξελίξεις, την ώρα που οι «κόκκινοι ετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ μεταγραφής στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters: Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
