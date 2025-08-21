magazin
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μια σπάνια προφητεία του 16ου αιώνα για την «Ανάκτηση της Πόλης»
Culture Live 21 Αυγούστου 2025 | 03:15

Μια σπάνια προφητεία του 16ου αιώνα για την «Ανάκτηση της Πόλης»

Προφητεία του 16ου αιώνα για την «Ανάκτηση της Πόλης» επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τη δημοσίευση μελέτης στο επιστημονικό περιοδικό Byzantinische Zeitschrift.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Spotlight

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Byzantinische Zeitschrift επανέφερε στο προσκήνιο ένα κείμενο-σύμβολο της μεταβυζαντινής γραμματείας: το Vaticinium de restitutione Constantinopoleos (στην εικόνα, επάνω, νωπογραφία, 1537, από άγνωστο καλλιτέχνη στην Εκκλησία της Μονής Μολντοβίτσα απεικονίζει την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το el.wikipedia.org).

Πρόκειται για μια προφητεία του 16ου αιώνα που εξέφραζε την ελπίδα των υπόδουλων Ελλήνων για την «Ανάκτηση της Πόλης» και τη μελλοντική αποκατάσταση της Κωνσταντινούπολης στη χριστιανική οικουμένη.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τέτοιες προφητείες λειτούργησαν και ως πολιτικό και ψυχολογικό όπλο για τους υπόδουλους πληθυσμούς

Η προφητεία, σε γλώσσα μεσαιωνικής ελληνικής, σμιλεύει μια εικόνα προσδοκίας. «Καὶ λήψεται ὁ βασιλεὺς τὴν πόλιν, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου», διακηρύσσει, ενώ αλλού σημειώνει: «Ἐκ Δυσμῶν ἐλεύσεται βοήθεια καὶ ἀναστήσει τὸ γένος τῶν Ῥωμαίων». Τα λόγια αυτά αποτυπώνουν την πίστη ότι η απελευθέρωση θα ερχόταν μέσα από θεία παρέμβαση αλλά και με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων της Δύσης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τέτοιες προφητείες δεν περιορίζονταν σε έναν θρησκευτικό ή μυστικιστικό λόγο. Λειτούργησαν ως πολιτικό και ψυχολογικό όπλο για τους υπόδουλους πληθυσμούς, προσφέροντας ελπίδα και ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας σε περιόδους καταπίεσης.

Σε κοινωνίες στις οποίες η επίσημη ιστορία και η πολιτική πρωτοβουλία βρίσκονταν υπό έλεγχο, η «προφητεία» αναλάμβανε τον ρόλο της άτυπης αφήγησης που διατηρούσε ζωντανή την προσδοκία.

Πέρασε και στη λαϊκή παράδοση

Η Κύπρος γνώρισε την οθωμανική κατάκτηση το 1571, σχεδόν ταυτόχρονα με την κυκλοφορία προφητειών σαν το Vaticinium. Το νησί βίωσε σκληρή φορολογία, κοινωνικούς αποκλεισμούς και την απώλεια της λατινοκρατούμενης προηγούμενης τάξης πραγμάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, ανάλογα κείμενα και θρύλοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Η πίστη ότι «η Πόλη θα ξαναγίνει ελληνική» συνδέθηκε άμεσα με την ελπίδα ότι και η Κύπρος, ως μέρος του ευρύτερου Ελληνισμού, θα ανακτούσε την ελευθερία της.

Λόγιοι και ιερωμένοι στην Κύπρο του 17ου και 18ου αιώνα αξιοποιούσαν τέτοιες προφητείες για να ενισχύσουν το φρόνημα των πιστών.

Ο «θρύλος της Πόλης» πέρασε και στη λαϊκή παράδοση, μέσα από τραγούδια και παραδόσεις που μιλούσαν για τον «Μαρμαρωμένο Βασιλιά», μια φιγούρα που θα αναστηθεί για να οδηγήσει τον λαό στην απελευθέρωση.

Η ίδια αφήγηση γινόταν συνώνυμο όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και του πόθου για απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, είτε στην Κρήτη, είτε στην Ηπειρο, είτε στην Κύπρο.

Από τον θρύλο στην ιστορική μνήμη

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι το Vaticinium de restitutione Constantinopoleos και συναφή κείμενα ενσωματώνουν τον μύθο της «Ανακτήσεως της Πόλης», ο οποίος αποτέλεσε ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Στην Κύπρο, αυτή η παράδοση παρέμεινε ζωντανή μέχρι και τον 19ο αιώνα, συνδεόμενη με την εθνική αφύπνιση και αργότερα με την επιδίωξη της Ενωσης.

Η «Πόλη» λειτούργησε έτσι ως συμβολικός τόπος προσδοκίας: η ανάκτησή της θα σήμαινε την αποκατάσταση όχι μόνο της βυζαντινής δόξας, αλλά και της ελευθερίας των Ελλήνων όπου κι αν βρίσκονταν.

Πηγή: sigmalive.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Έλεν Μίρεν μίλησε! Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας
Μοναδική 19.08.25

Η Έλεν Μίρεν μίλησε! Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας

Η διάσημη αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν μπορεί να έχει πει ανοιχτά ότι οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ είναι σεξιστικές, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι ο επόμενος 007 επιβάλλεται να είναι άνδρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office
Εκπυρσοκρότηση 18.08.25

Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ηχηρή εισπρακτική αποτυχία μετά τη συμμετοχή της στη διαφήμιση που έχει πολώσει τις ΗΠΑ για «ευγονική ατζέντα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
Οδύσσεια 18.08.25

Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα

Η φήμη, το όνομα, ο αριθμός 007, ακόμα και φράση Μποντ, Τζέιμς Μποντ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας αδίστακτης δικαστικής μάχης, με τον εκατομμυριούχο Γιόζεφ Κλάιντιενστ να διεκδικεί την ιδιοκτησία τους και τους δικηγόρους της εταιρείας που διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα του Τζέιμς Μποντ να στρατολογούν μια λεγεώνα για να κρατήσουν τη μπράντα-χρυσωρυχείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου
Ελλάδα 21.08.25

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Δραματική διάσωση: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του - Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25 Upd: 10:45

Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιθέσεις εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο