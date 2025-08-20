«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία
Σφοδρή επίθεση κατά του Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με απίστευτους χαρακτηρισμούς για τον Γάλλο πρόεδρο, αναφορικά με τη διαφαινόμενη αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.
«Ο άμυαλος Γαλάτης πετεινός δεν μπορεί να εγκαταλείψει την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην ‘Ουκρανία’», τονίζει χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στα αγγλικά, στην πλατφόρμα X.
Και προσθέτει πως «έχει δηλωθεί ρητά: ΟΧΙ στρατεύματα του ΝΑΤΟ ως ειρηνευτικές δυνάμεις», ενώ διαμηνύει ότι «η Ρωσία δεν θα δεχτεί μια τέτοια ‘εγγύηση ασφάλειας’».
«Το αξιολύπητο πουλί συνεχίζει να λαλεί για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς του κοτετσιού»
Για να καταλήξει, γράφοντας για τον Μακρόν: «Αλλά το βραχνό, αξιολύπητο πουλί συνεχίζει να λαλεί για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς του κοτετσιού».
The brainless Gallic rooster can’t let go of the idea of sending troops to ‘Ukraine.’ It’s been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won’t accept such a «security guarantee.»
But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it’s king of the coop.
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 20, 2025
Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως είναι υποχρέωση της «Συμμαχίας των Προθύμων» να συνδράμει με εκπαίδευση, εξοπλισμό, αλλά και κοινή δράση στα ουκρανικά εδάφη, αμέσως μετά την επίτευξη της όποιας συμφωνίας.
Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας».
- Delta – United: Μηνύσεις για αεροπορικές θέσεις με «θέα» αλλά χωρίς παράθυρο
- Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές – 7 κρατούμενοι νοσηλεύονται
- Champions League: Όλα «ανοιχτά» στο Φενέρ – Μπενφίκα, «5άρα» και… άλμα πρόκρισης για τη Μπόντο/Γκλιμτ (vid)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.08.2025]
- Σταθερά ρέει το ρωσικό πετρέλαιο παρά τις ισχυρότερες πιέσεις της 5ετίας
- Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις