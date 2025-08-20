sports betsson
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Νίκολιτς: «Θέλω ένα γκολ περισσότερο από την Άντερλεχτ»
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 22:30

Νίκολιτς: «Θέλω ένα γκολ περισσότερο από την Άντερλεχτ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι ΑΕΚ - Άντερλεχτ, τονίζοντας ότι η Ένωση πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή της αν θέλει να προκριθεί στους ομίλους του Conference League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Την Πέμπτη (21/8, 21:00) η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το παιχνίδι της Ένωσης, τονίζοντας πως η Ένωση θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή της αν θέλει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Τι δήλωσε ο Ζίνι.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στις αγωνιστικές διαφορές των Βέλγων από τις άλλες ομάδες, αλλά και για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα σε όλους, όχι πολλοί εδώ σήμερα, πρώτος αγώνας των πλέι οφ ανάμεσα σε δυο πολύ καλές ομάδες που αξίζουν και οι δυο να είναι στη League Phase αλλά δυστυχώς μόνο μια θα περάσει. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, γίγαντας ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σπουδαία ομάδα από τα παιδικά μου χρόνια μαζί με Πόρτο, Μπενφίκα και Άγιαξ που μεγάλωσα με αυτές τις ομάδες, μπορείς να δεις τους τίτλους της, να νιώσεις την ιστορία της, να το σεβαστείς αυτό αλλά και να προετοιμαστείς για αυτό. Έχω προετοιμάσει την ομάδα, έχουμε πίστη, βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα, έχουμε πολλά να διορθώσουμε αλλά τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αυτό που είμαστε, να ανταγωνιστούμε σκληρά και να παίξουμε 90 λεπτά με πλήρη εστίαση, να σεβαστούμε το αγωνιστικό μας πλάνο και πίστη στις δυνατότητές μας και με αυτοπεποίθηση σε αυτό το ιστορικό γήπεδο να παίξουμε έξυπνα, ισορροπημένα, έξυπνα και με υπομονή».

Τι αγωνιστικές διαφορές έχει η Άντερλεχτ σε σχέση με άλλες ομάδες: «Σε κάθε γύρο θα ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων. Η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού ήταν πολύ καλές ομάδες για το επίπεδο της διοργάνωσης όταν έγινε η κλήρωση, τώρα όταν περάσαμε αυτές τις ομάδες είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένη. Το ίδιο και η Άντερλεχτ, πέρασε Χάκεν και Σερίφ Τιρασπόλ, είναι ομάδα με καλό προπονητή και καλούς νέους κι έμπειρους παίκτες όπως ο Ντόλμπεργκ και ο Αζάρ, η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερη ομάδα και πιο δυνατός αντίπαλος σε σχέση με τους δυο προηγούμενους γύρους. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις με καλούς παίκτες, εξαιρετικά οργανωμένοι όταν έχουν τις κατοχές και πολλή ποιότητα, δεν θα πω άλλα δημοσίως. Θέλω ένα γκολ περισσότερο από τους αντιπάλους μας. Πρόκειται για ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι ένα κλικ πάνω από τις δυο ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Θέλω μόνο ένα γκολ περισσότερο».

Αν είναι κέρδος για την ομάδα ότι βγάζει χαρακτήρα με αντιπάλους επιπέδου ενώ ακολουθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος: «Δεν θέλαμε την αναβολή της πρεμιέρας αλλά τώρα θα μιλήσω για την Άντερλεχτ που αξίζει την συγκέντρωσή μας, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Αντιμετωπίσαμε δυο δύσκολους αντιπάλους που μας βοήθησαν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, αν περάσουμε στην επόμενη φάση θα ισχύει πολλαπλά. Στο αυριανό ματς ξεκινάμε από το 50-50, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία καθώς πρόκειται για αθλητές, επαγγελματίες και πρέπει να δείχνεις σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητες».

Όσον αφορά τον σχηματισμό με τον οποίο θα παραταχθεί η ΑΕΚ και αν θα παίξει ρόμβο, ο Νίκολιτς είπε: «Όπως έχετε δει στις προπονήσεις έχουμε δοκιμάσει 2-3 διαφορετικούς σχηματισμούς. Για να παίξουμε τον ρόμβο πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, όπως γνωρίζετε είναι το εξάρι που χρειαζόμαστε και περιμένουμε εδώ και καιρό και φυσικά είναι και η απουσία του Ρομπέρτο Περέιρα που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ίσως ο καλύτερος σε αυτή τη διάταξη, έχει αποδώσει εξαιρετικά, είχε σκοράρει οπότε είναι ένας παίκτης που θα μας λείψει. Πάντως δοκιμάζουμε και διαφορετικά σχήματα που ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια του αγώνα».

Ζίνι: «Έχουμε βελτιωθεί στο σκοράρισμα και μας δίνει αυτοπεποίθηση»

Ο Ζίνι ήταν εκείνος που εκπροσώπησε τους παίκτης της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου. Ο Ανγκολέζος επιθετικός στάθηκε στο γεγονός ότι η Ένωση έχει βελτιωθεί στο σκοράρισμα, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του απόδοση, όπου ψάχνει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Αναλυτικά όσα είπε

Για το αν ήρθε η ώρα να βάλει γκολ σε αυτό το γήπεδο; «Είναι αλήθεια ότι η ομάδα όσο περνάνε τα παιχνίδια, έχουμε βελτιωθεί στο σκοράρισμα και μας δίνει αυτοπεποίθηση. Σε προσωπικό επίπεδο, κυνηγάω το γκολ κι ελπίζω να το πετύχω σύντομα».

Για τις παραπάνω ευθύνες που έχει πλέον στο ρόστερ: «Είναι αλήθεια ότι αισθάνομαι καλά, σημαντικό που ο προπονητής δείχνει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες. Ελπίζω να αρχίσω να εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες που μου δίνει».

