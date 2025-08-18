sports betsson
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 16:10
Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18 Αυγούστου 2025 | 13:46

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Spotlight

Δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν καταγγελία σε βάρος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων», επειδή δεν έχουν τηρηθεί, όπως υποστηρίζουν, αποφάσεις των αρμόδιων ποδοσφαιρικών οργάνων περί οφειλών από την παλαιά ΠΑΕ.

Συγκεκριμένα, οι πρώην παίκτες της Ένωσης, κατέθεσαν στην ΕΠΟ και την Εκτελεστική και Πειθαρχική Επιτροπή αίτημα να αφαιρεθούν τα πρωταθλήματα και τα Κύπελλα που κατέκτησε η ΑΕΚ πριν το 2014.

Αναλυτικά η καταγγελία των πρώην παικτών της ΑΕΚ:

«1.Του Παντελή ΚΑΦΕ,
2.Του Ιωάννη ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,
3.Του Παναγιώτη ΛΑΓΟΥ,
4.Του Ανέστη ΑΡΓΥΡΙΟΥ,
5.Του Σάββα ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ,
6.Του Δημητρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
7.Του Μαυρουδή ΜΠΟΥΓΑΙΔΗ,
8.Του Βαλεντίνου ΒΛΑΧΟΥ,
9.Του Δημητρίου ΣΙΑΛΜΑ και
10.Του Ιωάννη ΚΟΝΤΟΕ, όλων πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της ΚΕΠ, κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ” που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια κι εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, όλοι μας είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της προηγούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ που διαθέτουμε ανεκτέλεστες αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ.

Ομως παρότι η νέα ΠΑΕ έχει κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και έχει κριθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ οτι έχει υπεισέλθει στην οφειλή τουλάχιστον του 50% του επιδικασθεντος κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, εξακολουθεί να ισχυρίζεται οτι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο που δεν φέρει οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη απέναντι μας για τα χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ.

Ενώ λοιπόν ενώπιον του ΔΔΠ και των άλλων οργάνων οι νομικοί εκπρόσωποι της ΠΑΕ δηλώνουν ανερυθριαστα οτι δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να μας εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τα επιδικασθεντα δεδουλευμενα μας ισχυριζόμενοι οτι εμείς αγωνιστήκαμε σε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, ταυτόχρονα η διοίκηση,τα στελέχη και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ καυχώνται κι επικαλούνται συνεχώς την ιστορική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδας τους από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα κατά τον πρόσφατο εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας της ΑΕΚ,στις εκδόσεις,στις εκδηλώσεις τους,στην τροπαιοθήκη της,στο Μουσείο και στο επίσημο site της η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει οτι ιδρύθηκε την 13.4. 1924 ως αθλητικό σωματείο και από την 30.7. 1979 ιδρύθηκε από το μητρικό σωματείο η ΠΑΕ ΑΕΚ και οτι στον έναν αιώνα ζωής της κατέκτησε 7 πρωταθλήματα Α’Εθνικης ( 1939-1940-1963-1968-1971-1978 και 1979) και 8 Κύπελλα Ελλάδας (1932-1939-1949-1950-1956-1964-1966 και 1978) επί ερασιτεχνισμου και 6 πρωταθλήματα (1989-1992-1993-1994-2018 και 2023), 8 Κύπελλα Ελλάδας(1983-1996-1997-2000-2002-2011-2016 και 2023),2 Σούπερ Καπ( 1989 και 1996) και 1 Λιγκ Καπ(1990) επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ακόμα κατέκτησε και 1 πρωταθλημα Γ’Εθνικης (2013) και 1 πρωταθλημα Β’ Εθνικης (2014),στο ενδιάμεσο διάστημα του υποβιβασμού και της διάλυσης της πρώτης ΠΑΕ και της ίδρυσης της δεύτερης -σημερινης ΠΑΕ από το ίδιο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο την 22.7.2014.

Αυτή επομένως είναι η ποδοσφαιρική κληρονομιά της ΑΕΚ για την οποία δικαίως καυχώνται οι άνθρωποι τους, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν κληρονομεί κάποιος,δεν αποκτά μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τα αντίστοιχα βάρη και τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του παρελθόντος, εκτός κι αν ο κληρονόμος υποβάλλει Δήλωση Αποποίησης, οπότε δεν βαρύνεται για τα παλιά χρέη του κληρονομουμενου!

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ θέλει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, καθώς από την μία πλευρά δηλώνει ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αλλά από την άλλη αρνείται οτι είναι ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ, ναι μεν απολαμβάνοντας την δόξα των κεκτημένων τροπαίων και τα άυλα περιουσιακά δικαιώματα (Royalties) του σήματος,της επωνυμίας,των χρωμάτων,της φανέλας και του γηπέδου, πλην όμως μη αποδεχόμενη ακόμα και την αμετάκλητη δικαστική κήρυξη της ως ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ που την υποχρεώνει νομικά να πληρώσει έστω το 50% των επιδικασθεντων δεδουλευμενων στους αιτούντες πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της,οι οποίοι ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!

Αποτελεί μεγίστη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΗΛΙΔΑ για την ΑΕΚ η διαγραφή των υποχρεώσεων της απέναντι σε εμάς που φορέσαμε την κιτρινόμαυρη φανέλα με τον Δικέφαλο Αετό, παρότι είμαστε καταγεγραμμένοι αμετάκλητα στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας και παρότι κάποιοι(στην σύνθεση ο 1ος και ο 3ος) από εμάς ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 2011.

Μάλιστα ο πρώτος εξ ημών όχι μόνο ΣΗΚΩΣΑ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΡΜΑ (στο 85′)ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΜΕ 3-0 ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ!(Ενώ ήμουν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην διοργάνωση με 4 γκολ!)

Επομένως αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ εξακολουθεί να πιστεύει οτι εκείνη η ομάδα δεν έχει καμμία σχέση με την σημερινή και επιμένει να μην μας εξοφλήσει,ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ!

Βεβαίως το ίδιο ισχύει για όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, είτε ως ερασιτεχνικό σωματείο μέχρι το 1979, είτε ως ΠΑΕ μέχρι το 2014, εφόσον συνεχίσει την στείρα ποδοσφαιρική πολιτική της απαρνουμενη τον ίδιο της τον εαυτό.

ΕΠΕΙΔΗ απαιτούμε να αφαιρεθεί από την ΠΑΕ ΑΕΚ τουλάχιστον το Κύπελλο του 2011, καθώς δεν μπορεί η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ να το καπηλεύεται ως ιστορικό κειμήλιο, χωρίς ταυτόχρονα να αναγνωρίζει την υποχρέωση της να πληρώσει τουλάχιστον αυτούς που μόχθησαν για την κατάκτηση του!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η ΠΑΕ ΑΕΚ εξακολουθεί δια των υπομνημάτων της να αμφισβητεί την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΔΠ, αυτή η στάση της ουσιαστικά αποτελεί ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΚΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ,ΟΠΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΕ ,ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ SUPER LEAGUE 1 (2018 και 2023),ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016 και 2023) ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2 (2014)!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η νέα ΠΑΕ ΑΕΚ θεωρεί ως ανύπαρκτη ποδοσφαιρικά και νομικά την προηγούμενη ΠΑΕ ΑΕΚ, εξυπακούεται οτι δεν μπορεί να κατέχει τα τρόπαια της ομάδας εκείνης της ΠΑΕ και πρέπει να επιστρέψει τα τρόπαια των πρωταθλημάτων στην διοργανώτρια Super League 1 , των κυπέλλων στην διοργανώτρια ΕΠΟ και τα τρόπαια των πρωταθλημάτων και κυπέλλων του ερασιτεχνισμου στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ!

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που δεν δηλώσει επίσημα οτι αποποιείται τους τίτλους που δεν της ανήκουν, είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις μας, διαφορετικά είναι πειθαρχικά ελεγκτέα λόγω ευθείας παραβίασης των Καταστατικών και Κανονισμών της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής μιας ομάδας, προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό όφελος, αδειοδότηση κλπ,ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 63, Α,εδ.ε μεταξύ των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή τροπαίων!

ΕΠΕΙΔΗ από τον συνδυασμό των άρθρων 2γ-2δ και 35ι, προκύπτει η υποχρέωση της ΕΠΟ, αφενός μεν να διασφαλίσει την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών, αφετέρου δε να υποχρεώσει τα μέλη της να συμμορφώνονται, τόσο με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της FIFA, όσο και με τις αποφάσεις του CAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ κατά τον συνδυασμό των άρθρων 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4.του ΠΚ,η παραβίαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κώδικα της και μπορεί σε βάρος του υπαιτίου νομικού προσώπου να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επιστροφής τροπαίων σωρευτικα με άλλες ποινές.

ΕΠΕΙΔΗ επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της ,η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ιδιότητα μέλους ομάδων και ενώσεων, εφόσον παραβιάζουν το Καταστατικό και τους κανονισμούς της.

ΕΠΕΙΔΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του 63Ε.δ και να διατάξει την επιστροφή των τροπαίων, άλλως πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση ως προς αυτό το αίτημα στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA που είναι αρμόδια, γιατί πρόκειται περί παραβίασης του Καταστατικού,των κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης τροπαίων που προβλέπεται κι από τους κανονισμούς της FIFA, έχει προηγούμενο εφαρμογής και μάλιστα πρόσφατα στην υπόθεση της ΣΤΕΑΟΥΑ στην Ρουμανία.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,

2.Να εφαρμόσετε τα άρθρα 18 και 63.Α-ε του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τα άρθρα 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,

3.Να παραπέμψετε την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να επιβληθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ η πειθαρχική ποινή της επιστροφής στην διοργανώτρια Super League 1 των τροπαίων των τεσσάρων Πρωταθλημάτων που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1989-1992-1993 και 1994),στην διοργανώτρια ΕΠΟ των έξι Κυπέλλων Ελλάδας που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1983-1996-1997-2000-2002 και 2011) και των δύο Σούπερ Καπ που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1989 και 1996) , στην Super League 1 του ενός Λιγκ Καπ που κατέκτησε η προηγούμενη ΠΑΕ (1990) και στην διοργανώτρια Super League 2 του πρωταθλήματος της Β’Εθνικης (2014),

4.Να αναγνωρίσετε οτι τα επτά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα οκτώ ερασιτεχνικά κύπελλα της ΑΕΚ καταλογίζονται μόνο στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ και τα αντίστοιχα τρόπαια πρέπει να επιστραφούν στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο της ΑΕΚ,

5.Να αναστείλετε την ιδιότητα του μέλους του Οργανωμένου (υπό την ΕΠΟ και την Super League 1) Ποδοσφαίρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσο χρόνο συνεχίσει να μην εξοφλεί ή διακανονιζει τα χρέη της απέναντι μας.

6.Σε περίπτωση που δεν εφαρμόσετε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κώδικα,το αίτημα μας θα υποβληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

Αθήνα 18.8.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ»

Headlines:
Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)

Η Σάντος διασύρθηκε με 6-0 εντός έδρας από την Βάσκο Ντα Γκάμα, στο ματς που ο Νεϊμάρ συμπλήρωσε 250 ματς και βραβεύτηκε από τον σύλλογο, με τον Βραζιλιάνο να ξεσπά σε λυγμούς μετά την βαριά ήττα…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
3,8 και 4,1 Ρίχτερ 18.08.25

Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα

Οι σεισμοί έγιναν έγινε σε θαλάσσιο χώρο και είχα σχετικά μικρό εστιακό βάθος, 13,3 χλμ και 6,3 χλμ. αντίστοιχα.

Σύνταξη
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Αχαΐα: Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» – Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες
Πυρκαγιές 18.08.25

Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων της Αχαΐας, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» - Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες

Πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση κατά την άφιξη κυβερνητικού κλιμακίου, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο