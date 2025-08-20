Απείλησε η Φενερμπαχτσέ με δυνατό σουτ του Εστερβόλντε (vid)
Ο Εστερβόλντε έκανε το δυνατό σουτ, αλλά ο Τρούμπιν ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε.
Με «οβίδα» του Εστερβόλντε απάντησε η Φενερμπαχτσέ στην επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ του Ακτούρκογλου, με τον τερματοφύλακα της Μπενφίκα όμως να είναι σε ετοιμότητα και να αποκρούει το δυνατό σουτ του Ολλανδού ποδοσφαιριστή.
Ο Εστερβόλντε βρήκε χώρο και δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά ο Τρούμπιν ήταν στη σωστή θέση και απέκρουσε, κρατώντας το μηδέν.
Δείτε τη φάση:
Υπενθυμίζουμε ότι οι Πορτογάλοι είχαν απειλήσει πρώτοι, στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ακτούρκογλου, αλλά ο τερματοφύλακας της Φενερμπαχτσέ απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
