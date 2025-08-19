science
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple
Τεχνολογία 19 Αυγούστου 2025

Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple

Το Λονδίνο απαιτούσε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που ανεβάζουν στο cloud οι χρήστες της Apple, Όπως φαίνεται υπαναχώρησε λόγω αμερικανικών πιέσεων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Η βρετανική κυβέρνηση ήρε την απαίτησή της για τη δημιουργία μιας «πίσω πόρτας» στα συστήματα της Apple προκειμένου να έχει πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα δεδομένα των χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε μέσω του Χ η Τούλσι Γκάμπαρτ, διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, η οποία ανέφερε ότι εδώ και μήνες βρισκόταν σε επαφή με το Λονδίνο, μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία.

Παραμένει ασαφές αν η υπαναχώρηση της Βρετανίας σχετίζεται με τις επαφές που είχε με τον Τραμπ ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρέθηκε την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μέλη του Κογκρέσου είχαν εκφράζει νωρίτερα ενστάσεις για την απαίτηση του Λονδίνου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αμερικανών πολιτών.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης αρνήθηκε την Τρίτη να σχολιάσει το θέμα, δήλωσε όμως ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και στις δύο χώρες.

Κρυπτογράφηση «end-to-end»

Όπως είχε αποκαλύψει τον Φεβρουάριο η Washington Post, οι βρετανικές υπηρεσίες ασφάλειας της Βρετανίας απαίτησαν μυστικά από την Apple να τους δώσει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που ανεβάζουν στο cloud οι χρήστες, είτε βρίσκονται στη Βρετανία είτε σε άλλες χώρες.

H αμερικανική εφημερίδα σχολίαζε τότε ότι το μέτρο, το οποίο παραβιάζει το απόρρητο των επικοινιών, «δεν έχει γνωστό προηγούμενο στις μεγάλες δημοκρατίες».

Η αξίωση της βρετανικής κυβέρνησης αφορούσε την προαιρετική λειτουργία κρυπτογράφησης «Advanced Data Protection», η οποία κρυπτογραφεί τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο iCloud με τρόπο που ούτε η ίδια η Apple δεν μπορεί να παραβιάσει.

Πρόκειται για λειτουργία κρυπτογράφησης«end-to-end», ή «από τη μια άκρη ως την άλλη», κάτι που σημαίνει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν τα κρυπτογραφικά κλειδιά για ξεκλειδώσουν τα αρχεία.

Οι διωκτικές αρχές της Βρετανίας υποστήριζαν ότι τα συστήματα κρυπτογράφησης end-to-end προστατεύουν εγκληματίες και παιδόφιλους.

H Βρετανία απαιτούσε πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών iPhone παντού στον κόσμο (Reuters)

H Βρετανία απαιτούσε πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών iPhone παντού στον κόσμο (Reuters)

Θέλοντας να αποφύγει να δώσει την εντύπωση ότι επιτρέπει σε κυβερνήσεις να κατασκοπεύουν τους πελάτες της, η Apple είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν σκόπευε να συμμορφωθεί με την απαίτηση.

Για να αποφύγει νομικές περιπέτειες, η εταιρεία προτίμησε να αποσύρει το Advanced Data Protection από τη βρετανική αγορά.

Αργότερα η εταιρεία υπέβαλε προσφυγή κατά της εντολής που έλαβε από τη βρετανική κυβέρνηση. Το Δικαστήριο Ερευνητικών Εξουσιών, το οποίο εξετάζει αποκλειστικά καταγγελίες για παρακολουθήσεις από κρατικές υπηρεσίες, απέρριψε το αίτημα της βρετανικής κυβέρνησης να κρατηθεί μυστική η υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής της Apple.

Οι δικαστές απέρριψαν το επιχείρημα του υπουργείου Εσωτερικών ότι η δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας θα απειλούσε την εθνική ασφάλεια.

Αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Τον Μάιο, μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου είχαν προειδοποιήσει ότι η «πίσω πόρτα» που ζητούσε η Βρετανία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κυβερνοεγληματίες και απολυταρχικά καθεστώτα.

Άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν αναφέρει φέτος ότι εξετάζουν το εάν η απαίτηση του Λονδίνου παραβιάζει τη διμερή συμφωνία CLOUD Act, η οποία απαγορεύει στη Βρετανία να ζητά δεδομένα για Αμερικανούς πολίτες.

Με επιστολή της προς μέλη του Κογκρέσου στις 25 Φεβρουαρίου, η Γκάμπαρντ είχε αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξέταζε το εάν υπήρχε παραβίαση της συμφωνίας.

