Ανακοινώθηκε από τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί ο Μαξίμοβιτς

Η Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό.

Η συμφωνία για την πώληση του Σέρβου μέσου είχε ήδη ολοκληρωθεί, με τον Παναθηναϊκό να επιβεβαιώνει τη αποχώρηση του παίκτη, με αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του χθες (17/08).

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το «τριφύλλι» κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η μεταγραφή του θα αποφέρει στον Παναθηναϊκό περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Σαμπάμπ Αλ Αχλί για Μαξίμοβιτς: