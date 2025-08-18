Ανακοινώθηκε από τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί ο Μαξίμοβιτς
Παίκτης της Σαμπάμπ Αλ Αχλί είναι και επίσημα ο πρώην Σέρβος χαφ του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς.
Η Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό.
Η συμφωνία για την πώληση του Σέρβου μέσου είχε ήδη ολοκληρωθεί, με τον Παναθηναϊκό να επιβεβαιώνει τη αποχώρηση του παίκτη, με αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του χθες (17/08).
Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το «τριφύλλι» κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η μεταγραφή του θα αποφέρει στον Παναθηναϊκό περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Σαμπάμπ Αλ Αχλί για Μαξίμοβιτς:
🚨 رسميا | برعاية بن غاطي القابضة
تعلن شركة شباب الاهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً) قادما من نادي باناثينايكوس اليوناني @Binghatti_AE pic.twitter.com/2o4VDWkxNe
— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 17, 2025
