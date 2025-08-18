Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών

Ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος. Αφορμή, ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ, στην οποία υποστήριξε ότι το «ΕΣΥ αλλάζει».

«Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%», ρωτά ο Σωκράτης Φάμελλος. Και επισημαίνει πως άλλη είναι η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ: «τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας» κ.λπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΕΣΥ είναι «πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό». Και ισχυρίστηκε ότι υλοποιείται η δέσμευσή του από το 2023 για ένα νέο και δυναμικό ΕΣΥ. «Πράγματι, σήμερα, ανακαινίζονται νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Γίνονται προσλήψεις και αναβαθμίζονται οι αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών. Ενώ ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία, περιορίζοντας τις λίστες αναμονής. Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας στον πρωθυπουργό, έγραψε:

«Ο κ. Μητσοτάκης με σημερινή του ανάρτηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας επί των ημέρων του και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, που προωθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές.

Ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις.

Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντας μας ακόμα μια αρνητική “αριστεία”;

Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού;

Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών).

Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει “συμμορία”, οι οποίοι δίνουν μέσα σε δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες τη μάχη να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο.

Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα “εντέλλεσθε” και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων.

Για αυτά έχει κάτι να μας πει;».