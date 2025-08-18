Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Τι είναι τα «ενεργειακά βαμπίρ» και πως μας επηρεάζουν;
Vita 18 Αυγούστου 2025 | 06:30

Τι είναι τα «ενεργειακά βαμπίρ» και πως μας επηρεάζουν;

Οι στρατηγικές για να προφυλαχθείτε από τα ενεργειακά βαμπίρ στην καθημερινότητά σας.

Σύνταξη
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Σας έχει τύχει ποτέ να νιώθετε συναισθηματικά εξαντλημένοι ή και ταραγμένοι, μετά την επαφή σας με κάποιους ανθρώπους; Μήπως έχουν την τάση να παραπονιούνται διαρκώς, να είναι χειριστικοί, να θέλουν να είναι πάντα το επίκεντρο της προσοχής ή απλώς να εκπέμπουν αρνητική ενέργεια; Εάν ναι, τότε μάλλον έχετε να κάνετε με τα λεγόμενα ενεργειακά βαμπίρ.

Πώς θα προφυλαχθείτε από τα ενεργειακά βαμπίρ

Ο καθορισμός των ορίων και η περιορισμένη επαφή μαζί τους είναι μερικοί από τους τρόπους που θα σας βοηθήσουν να διαφυλάξετε την συναισθηματική σας ακεραιότητα. Για να τα καταφέρετε, μπορείτε να δοκιμάσετε:

  • Περιορίστε την έκθεσή σας σε αυτόν: Μπορείτε να θέσετε όρια στη σχέση σας με το άτομο αυτό, ώστε να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεσή σας σε αυτό. Για παράδειγμα, εάν είναι συνάδελφος, μπορεί να μην έχετε άλλη επιλογή από το να συνεργάζεστε μαζί του, αλλά μπορείτε να αποφύγετε να τρώτε μαζί του το μεσημεριανό γεύμα ή να πίνετε καφέ.
  • Προστατέψτε την συναισθηματική σας ενέργεια: Οι ενεργειακοί βρικόλακες τρέφονται από τη συναισθηματική σας ενέργεια. Αν τυχόν αλληλεπιδράσετε μαζί τους, προσπαθήστε να αποφύγετε να τους δώσετε την αντίδραση που θέλουν στις δραματικές δηλώσεις και τα παράπονά τους. Διατηρήστε μια ουδέτερη έκφραση και απλά αγνοήστε τους σαν να μην είναι τίποτα σημαντικό. Αν δεν πάρουν την αντίδραση που ψάχνουν, τελικά θα χάσουν το ενδιαφέρον τους και θα σας αφήσουν ήσυχους.
  • Αποφύγετε να διαφωνείτε μαζί τους: Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να διαφωνήσετε με την αρνητική τους σκέψη. Ωστόσο, αυτό δεν θα σας βοηθήσει. Αντ’ αυτού, παραμείνετε ουδέτεροι και απομακρυνθείτε. Η απουσία αντίδρασης είναι μεγαλύτερο πλήγμα για τα ενεργειακά βαμπίρ.
  • Μάθετε να λέτε όχι: Αν σας ζητήσουν κάτι, αποφύγετε να παρασυρθείτε και μάθετε να λέτε όχι. Για παράδειγμα, αν σας ζητάει να τον βοηθήσετε σε ένα έργο, μπορείτε να πείτε: «Λυπάμαι, δεν μπορώ» ή «Όχι, είμαι απασχολημένος».
  • Απομακρύνετέ το από τη ζωή σας: Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε το άτομο από τη ζωή σας και αποφύγετε να αλληλεπιδράσετε μαζί του. Εάν είναι συνάδελφος ή κάποιος που δεν μπορείτε να αποφύγετε, περιορίστε την αλληλεπίδρασή σας μαζί του και απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)
Literature 18.08.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)

Στα τρία βιβλία της πραγματείας «Περί ψυχής», που θεωρείται ένα είδος εισαγωγής στις φυσιογνωστικές εργασίες του Αριστοτέλη, δεσπόζουσα ιδέα είναι η σχέση σώματος και ψυχής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18.08.25

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
