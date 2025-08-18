Τι είναι τα «ενεργειακά βαμπίρ» και πως μας επηρεάζουν;

Σας έχει τύχει ποτέ να νιώθετε συναισθηματικά εξαντλημένοι ή και ταραγμένοι, μετά την επαφή σας με κάποιους ανθρώπους; Μήπως έχουν την τάση να παραπονιούνται διαρκώς, να είναι χειριστικοί, να θέλουν να είναι πάντα το επίκεντρο της προσοχής ή απλώς να εκπέμπουν αρνητική ενέργεια; Εάν ναι, τότε μάλλον έχετε να κάνετε με τα λεγόμενα ενεργειακά βαμπίρ.

Πώς θα προφυλαχθείτε από τα ενεργειακά βαμπίρ

Ο καθορισμός των ορίων και η περιορισμένη επαφή μαζί τους είναι μερικοί από τους τρόπους που θα σας βοηθήσουν να διαφυλάξετε την συναισθηματική σας ακεραιότητα. Για να τα καταφέρετε, μπορείτε να δοκιμάσετε:

Περιορίστε την έκθεσή σας σε αυτόν : Μπορείτε να θέσετε όρια στη σχέση σας με το άτομο αυτό, ώστε να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεσή σας σε αυτό. Για παράδειγμα, εάν είναι συνάδελφος, μπορεί να μην έχετε άλλη επιλογή από το να συνεργάζεστε μαζί του, αλλά μπορείτε να αποφύγετε να τρώτε μαζί του το μεσημεριανό γεύμα ή να πίνετε καφέ.

Προστατέψτε την συναισθηματική σας ενέργεια : Οι ενεργειακοί βρικόλακες τρέφονται από τη συναισθηματική σας ενέργεια. Αν τυχόν αλληλεπιδράσετε μαζί τους, προσπαθήστε να αποφύγετε να τους δώσετε την αντίδραση που θέλουν στις δραματικές δηλώσεις και τα παράπονά τους. Διατηρήστε μια ουδέτερη έκφραση και απλά αγνοήστε τους σαν να μην είναι τίποτα σημαντικό. Αν δεν πάρουν την αντίδραση που ψάχνουν, τελικά θα χάσουν το ενδιαφέρον τους και θα σας αφήσουν ήσυχους.

Αποφύγετε να διαφωνείτε μαζί τους : Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να διαφωνήσετε με την αρνητική τους σκέψη. Ωστόσο, αυτό δεν θα σας βοηθήσει. Αντ' αυτού, παραμείνετε ουδέτεροι και απομακρυνθείτε. Η απουσία αντίδρασης είναι μεγαλύτερο πλήγμα για τα ενεργειακά βαμπίρ.

Μάθετε να λέτε όχι : Αν σας ζητήσουν κάτι, αποφύγετε να παρασυρθείτε και μάθετε να λέτε όχι. Για παράδειγμα, αν σας ζητάει να τον βοηθήσετε σε ένα έργο, μπορείτε να πείτε: «Λυπάμαι, δεν μπορώ» ή «Όχι, είμαι απασχολημένος».

Απομακρύνετέ το από τη ζωή σας: Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε το άτομο από τη ζωή σας και αποφύγετε να αλληλεπιδράσετε μαζί του. Εάν είναι συνάδελφος ή κάποιος που δεν μπορείτε να αποφύγετε, περιορίστε την αλληλεπίδρασή σας μαζί του και απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο.

