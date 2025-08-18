Live News: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου

Η επιτυχία της εκπομπής «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.

Το «Live News», πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, επιστρέφει από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου -και καθημερινά- στις 15:40, στο MEGA. Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανοίγει ξανά παράθυρο στον κόσμο, φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης.

Διατηρώντας τη γνώριμη πλέον ταυτότητά του και παραμένοντας συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής, το «Live News» συνεχίζει να καινοτομεί. Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.

Το «Live News» δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις.

#LiveNews