Καινοτομία στον κανονισμό: Προβλέπονται καρατομήσεις διαιτητών από την ΚΕΔ

Αλλαγή δεδομένων με βάση το νέο κανονισμό διαιτησίας της ΚΕΔ, τον οποίο επιμελήθηκαν και οι τρεις ξένοι παράγοντες της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο). Η καινοτομία που συνάδει και με την αλλαγή δεδομένων έχει να κάνει με το ότι από την έναρξη της επόμενης σεζόν της Stoiximan Super League οι πίνακες δεν είναι απλά ανοιχτοί, αυτό δεν άλλαξε και οι διαιτητές μπορούν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν κατηγορία, όμως, παράλληλα, προστέθηκε και διάταξη σύμφωνα με την οποία η ΚΕΔ δύναται να αποπέμψει διαιτητές, εννοείται μετά από σημαντικά λάθη ή εφόσον συντρέξει σπουδαίος λόγος.

Μέχρι την προηγούμενη σεζόν υπήρχε η αίσθηση ότι οι διαιτητές και οι βοηθοί έχουν εξασφαλισμένη θέση στον πίνακα για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο. Μπορεί οι ανοιχτοί πίνακες να μην εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, όμως η νέα προσθήκη περί αποπομπής διαιτητή επαναφέρει το θέμα των ανοιχτών πινάκων, μαζί με αυτό των αποπομπών. Την προηγούμενη σεζόν ο Λανουά υποβίβασε, έστω και διακριτικά, κάποιους διαιτητές, όμως δεν όρισε ρέφερι της δεύτερης κατηγορίας σε ματς της Stoiximan Super League.

Η σιγουριά είναι κακός σύμβουλος για τους διαιτητές. Ισως αυτός να είναι και ο λόγος που ο νέος κανονισμός «εμπλουτίστηκε» και με το ενδεχόμενο αποπομπής διαιτητή ή βοηθού που θα κάνει λάθη.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 33 (με τον τίτλο Διαδικασία αξιολόγησης) αναφέρει τα εξής: «6. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, επιτρέπονται οι μεταβολές (προβιβασμοί, υποβιβασμοί και αποπομπές) των πινάκων από την ΚΕΔ/ΕΠΟ».

Ο κανονισμός διαιτησίας εγκρίθηκε στις αρχές Ιουλίου και ισχύει για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ακόμη, για πρώτη φορά υπάρχει διάταξη που προβλέπει να βγαίνουν εκτός οι διαιτητές και οι βοηθοί που θα αποτύχουν δυο φορές στα αγωνιστικά τεστ, εφόσον ξανατρέξουν και αποτύχουν να ενταχθούν και στη χαμηλότερη κατηγορία.