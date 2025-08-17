science
Η άνοια στις γάτες μοιάζει με την Αλτσχάιμερ
Επιστήμες 17 Αυγούστου 2025

Η άνοια στις γάτες μοιάζει με την Αλτσχάιμερ

Η πρωτεΐνη που συσσωρεύεται στους εγκεφάλους ασθενών με Αλτσχάιμερ ανιχνεύεται και σε γάτες με συμπτώματα άνοιας.

Οι γάτες με άνοια εμφανίζουν τις ίδιες αλλοιώσεις στον εγκέφαλο που παρατηρούνται σε ασθενείς με νόσο του Αλτσχάιμερ, αναφέρουν ερευνητές στη Βρετανία.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου εξετάζει τους εγκεφάλους 25 γατών που είχαν πεθάνει από διάφορα αίτια, ορισμένες από τις οποίες παρουσίαζαν συμπτώματα άνοιας -σύγχυση,  διαταραχές του ύπνου και αυξημένο νιαούρισμα.

Η εξέταση αποκάλυψε παθολογική συσσώρευση μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται αμυλοειδές βήτα, ένα από τα χαρακτηριστικά σημάδια της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Εικόνες ισχυρών μικροσκοπίων έδειξαν ότι, στις ηλικιωμένες γάτες και τις γάτες με άνοια, το βήτα αμυλοειδές συγκεντρώνεται στις συνάψεις, κόμβους μέσω των οποίων ανταλλάσσουν μηνύματα οι νευρώνες του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν επίσης ενδείξεις ότι τα αστροκύτταρα και η μικρογλοία, είδη κυττάρων που υποστηρίζουν τη λειτουργία των νευρώνων, «καταπίνουν» μέσω φαγοκύτωσης τις προβληματικές συνάψεις όπου συγκεντρώνεται το βήτα αμυλοειδές.

Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως «συναπτικό κλάδεμα», πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, εμπλέκεται όμως και στην απώλεια συνάψεων λόγω άνοιας.

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο European Journal of Neuroscience θα μπορούσαν δυνητικά να βοηθήσουν στην κατανόηση και αντιμετώπιση της άνοιας τόσο στις γάτες όσο και στον άνθρωπο.

Όπως επισήμαναν οι ερευνητές, στη μελέτη της νόσου του Αλτσχάιμερ χρησιμοποιούνται συχνά ποντίκια, τα οποία κανονικά δεν εμφανίζουν άνοια αλλά εκδηλώνουν σημεία της νόσου με κατάλληλη γενετική τροποποίηση.

Οι γάτες θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αξιόπιστο ζωικό μοντέλο, δεδομένου ότι εμφανίζουν φυσικά αυτές τις αλλοιώσεις στον εγκέφαλο.

«Τα ευρήματα αναδεικνύουν τις εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στην άνοια των αιλουροειδών και τη νόσο του Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους» δήλωσε ο Ρόμπερτ ΜακΓκίτσαν, επικεφαλής της μελέτης.

Οι γάτες «θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα πιο ακριβές μοντέλο της ασθένειας σε σχέση με τα παραδοσιακά πειραματόζωα, κάτι που θα μπορούσε δυνητικά να ωφελήσει τα δύο είδη και τους φροντιστές τους» πρόσθεσε.

