newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Ελλάδα 17 Αυγούστου 2025 | 09:41

Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Spotlight

Την απομάκρυνση του drone που έχει τοποθετηθεί στο Σέλι για λόγους πυρασφάλειας του ορεινού όγκου ζητούν με επιστολή τους προς το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας 39 κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

Παραβίαση ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων καταγγέλλεται μέσω της επιστολής 39 κατοίκων προς τον Δήμο Βέροιας

Στην αναφορά τους που επικαλείται ο veriotis.gr, επισημαίνουν ότι η παρουσία του μηχανισμού συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ προκαλεί ηχορύπανση σε ώρες κοινής ησυχίας και πλήττει την ιδιωτικότητα.

Στην ίδια επιστολή οι κάτοικοι θέτουν ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την απόφαση εγκατάστασής του. Το θέμα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας και αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Εναέρια επιτήρηση με AI

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 80 drones που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και ανιχνεύουν αυτόματα τις πυρκαγιές διαθέτει η Πολιτική Προστασία για την αντιπυρική περίοδο του 2025, τρία επιπλέον από το 2024.

Χρησιμοποιώντας laser που δίνουν τις συντεταγμένες του συμβάντος, zoom, καθώς και ευρυγώνιες και θερμικές κάμερες, καταγράφουν εικόνες που μεταφέρονται live στο war room του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών μέσα στα πρώτα λεπτά εκδήλωσης μιας φωτιάς.

Μέσω της εναέριας επιτήρησης των  δασών προστατεύονται επίσης κρίσιμες υποδομές και παρέχονται πληροφορίες για τον συντονισμό επίγειων δυνάμεων μέρα και νύχτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Κόσμος
Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Δεν αλλάζει 17.08.25

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι – Πού θα βρέξει
Πρόγνωση έως την Πέμπτη 17.08.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι - Πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή - Έως 32 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας
Ρέθυμνο 17.08.25

Μεθυσμένος οδηγός έστειλε στο νοσοκομείο εργαζόμενο καθαριότητας

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνης όταν χτυπήθηκε εν ώρα εργασίας από μηχανή, ο οδηγός της οποίας ήταν μεθυσμένος.

Σύνταξη
Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 16.08.25

Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες

Το αεροπλάνο απογειώθηκε με προορισμό το Ντίσελντορφ και μετά από λίγη ώρα έπιασε φωτιά ο ένας από τους δύο κινητήρες - Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντεζι της Ιταλίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσε μάχη για να σώσουν τους εγκλωβισμένους και να μην επεκταθεί η φωτιά στην πολυκατοικία - Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…

Σύνταξη
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
«Σταματήστε» 17.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Δεν αλλάζει 17.08.25

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι – Πού θα βρέξει
Πρόγνωση έως την Πέμπτη 17.08.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι - Πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή - Έως 32 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο