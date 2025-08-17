Την απομάκρυνση του drone που έχει τοποθετηθεί στο Σέλι για λόγους πυρασφάλειας του ορεινού όγκου ζητούν με επιστολή τους προς το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας 39 κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

Παραβίαση ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων καταγγέλλεται μέσω της επιστολής 39 κατοίκων προς τον Δήμο Βέροιας

Στην αναφορά τους που επικαλείται ο veriotis.gr, επισημαίνουν ότι η παρουσία του μηχανισμού συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ προκαλεί ηχορύπανση σε ώρες κοινής ησυχίας και πλήττει την ιδιωτικότητα.

Στην ίδια επιστολή οι κάτοικοι θέτουν ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την απόφαση εγκατάστασής του. Το θέμα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας και αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Εναέρια επιτήρηση με AI

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 80 drones που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και ανιχνεύουν αυτόματα τις πυρκαγιές διαθέτει η Πολιτική Προστασία για την αντιπυρική περίοδο του 2025, τρία επιπλέον από το 2024.

Χρησιμοποιώντας laser που δίνουν τις συντεταγμένες του συμβάντος, zoom, καθώς και ευρυγώνιες και θερμικές κάμερες, καταγράφουν εικόνες που μεταφέρονται live στο war room του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών μέσα στα πρώτα λεπτά εκδήλωσης μιας φωτιάς.

Μέσω της εναέριας επιτήρησης των δασών προστατεύονται επίσης κρίσιμες υποδομές και παρέχονται πληροφορίες για τον συντονισμό επίγειων δυνάμεων μέρα και νύχτα.