Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025

Υποψήφιος για βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards είναι ο Γιώργος Νινιός.

Γιώργος Νινιός: Ξεχώρισε για τον ρόλο του στη σειρά «Η Παραλία»

Ο Έλληνας ηθοποιός διεκδικεί τη σπουδαία αυτή διεθνή διάκριση χάρη στην καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού, που συγκίνησε το κοινό στη σειρά «Η Παραλία» της ΕΡΤ τις δύο προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν.

Η υποψηφιότητά του βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές διεθνών πρωταγωνιστών, όπως του Adam Scott («Severance», season 2) και του 15χρονου Owen Cooper («Adolescence»).

Μια σημαντική στιγμή τόσο για τον Γιώργο Νινιό όσο και για την ελληνική τηλεόραση, που βλέπει μια δική της παραγωγή να κερδίζει θέση ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου.

Seoul International Drama Awards

Τα Seoul International Drama Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Η σειρά «Η Παραλία» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες και προκρίθηκε στην τελική φάση, όπου συνολικά διαγωνίζονται 24 παραγωγές και 32 συντελεστές.

Οι νικητές των Seoul International Drama Awards 2025 θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο, ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025 σε ζωντανή μετάδοση από το SBS και παράλληλη προβολή στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.