Νεκρή εντοπίστηκε μια θαλάσσια χελώνα Caretta caretta στην παραλία Καστράκι, στη Νάξο. Πρόκειται για ενήλικη θηλυκή Caretta caretta με τραύματα στο καβούκι απο προπέλα σκάφους, τα οποία προκάλεσαν και τον θάνατο της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ο οποίος βρέθηκε άμεσα στο σημείο μετά την ενημέρωση. Οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν αποκαρδιωτικές: το καβούκι της χελώνας έφερε βαθιά, τραύματα, αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης δραστηριότητας στις θάλασσες του Αιγαίου.

Η Caretta caretta είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος, που επιλέγει τις ελληνικές ακτές – και ιδιαίτερα τις Κυκλάδες για να γεννήσει τα αυγά της. Ωστόσο, κάθε χρόνο, δεκάδες ζώα χάνουν τη ζωή τους από συγκρούσεις με σκάφη, παράνομη αλιεία ή κατάποση πλαστικών.

Ο Σύλλογος απευθύνει για ακόμη μία φορά έκκληση σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες χειριστές σκαφών να μειώνουν την ταχύτητα κοντά στις ακτές και να παρατηρούν προσεκτικά την επιφάνεια της θάλασσας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η παρουσία χελωνών είναι πιο συχνή.