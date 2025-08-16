«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα

Ο 33χρονος εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα από το Τεπελένι της Αλβανίας έγινε το πρόσωπο των ημερών, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει ένα πρόβατο από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα, παίρνοντάς το αγκαλιά και μεταφέροντάς το με τη μηχανή του.

Η εικόνα αυτή έγινε γρήγορα viral, καθώς συγκίνησε την κοινή γνώμη, η οποία παρακολουθούσε συγκλονισμένη τα πύρινα μέτωπα να σαρώνουν την Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Σε βίντεο του Independent, μάλιστα, ακούγεται ο 33χρονος να περνάει με το μηχανάκι του ανάμεσα στον κόσμο και να φωνάζει, «έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη», με την Μέλπω -όπως «βάφτισαν» το πρόβατο- να έχει κουρνιάσει τρομοκρατημένη στην αγκαλιά του.

Όπως δήλωσε ο ίδιος αργότερα, την ίδια ημέρα έσωσε κι άλλα ζώα, ανάμεσά τους και δεμένα σκυλιά που είχαν εγκαταλειφθεί. «Ξέρεις πόσα ζώα σώσαμε; Και σκυλιά, πολλά σκυλιά δεμένα. Τρελαίνομαι με αυτό που κάνει ο κόσμος, φεύγουν και αφήνουν τα σκυλιά δεμένα. Αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι έγκλημα», τονίζει.

Από το Τεπελένι στην Πάτρα

Ο Ολσιέν ήρθε στην Ελλάδα, σε ηλικία μόλις 3 ετών, από το Τεπελένι της Αλβανίας. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος, η μητέρα του νοικοκυρά, και εκείνος μεγάλωσε δουλεύοντας από μικρός.

Στην πορεία της ζωής του εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο. Έχει παντρευτεί Ελληνίδα, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

Την ημέρα της φωτιάς βρέθηκε στο σημείο με φίλους του, για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας πως όλα όσα έσωσαν ανήκαν σε έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο, που εκείνες τις ώρες αγωνιζόταν για να προστατεύσει την περιουσία του.

Όσο για το πρόβατο που διέσωσε ο Ολσιέν βόσκει πλέον ανέμελο σε φάρμα vegan. Η Μέλπω ονομάστηκε έτσι γιατί εκανε συνέχεια «μεεεε» καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής σε ασφαλές σημείο. Μαζί της στη φάρμα είναι και άλλα δύο πρόβατα που διασώθηκαν από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα. Στο ένα από αυτά, δόθηκε το όνομα Χαλβάς.