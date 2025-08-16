Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι αξιολογήσεις δεν θα προσφέρουν μόνο το αναμενόμενο στίγμα της επίδοσης του 2025, αλλά ενδεχομένως να θέσουν και τις βάσεις για το τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα το 2026, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική της στρατηγική και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, η DBRS Morningstar θα επανεκτιμήσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Στην τελευταία της αξιολόγηση τον Μάρτιο του 2025, ο οίκος αναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» από «BBB (low)» με σταθερή προοπτική, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη μείωση του χρέους και την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα. Η DBRS εκτίμησε ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε στο 154% του ΑΕΠ το 2024 και αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% έως το 2027.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, η Moody’s θα επανεκτιμήσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Στην τελευταία της αξιολόγηση τον Μάρτιο του 2025, η Moody’s έδωσε την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, με αναβάθμιση σε «Baa3» από «Ba1» και με σταθερή προοπτική.

Ο οίκος στηρίχθηκε στην ισχυρή δημοσιονομική ανάκαμψη και τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Η Moody’s ανέφερε ότι η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να καταγράφει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνοντας σταδιακά το υψηλό χρέος της.

Τι περιμένει η αγορά τον Σεπτέμβριο

Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αγορών, με τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων να αναμένονται να επηρεάσουν τη στάση των επενδυτών έναντι της χώρας για το 2026. Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει σταθερές αξιολογήσεις από μεγάλους διεθνείς οίκους, κρατώντας μια θέση εντός του επενδυτικού βαθμού, παρά τις προκλήσεις του χρέους και των δημοσιονομικών πιέσεων.

Αναλυτικότερα, η Standard & Poor’s διατηρεί την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB, με την τελευταία ενημέρωση να πραγματοποιείται στις 22 Απριλίου 2025. Η Moody’s έχει επίσης αξιολογήσει την Ελλάδα στο Baa3, η Fitch Ratings διατηρεί την αξιολόγηση της χώρας στο BBB-, ενώ η DBRS τοποθετεί τη χώρα στο BBB, με τις τελευταίες αξιολογήσεις να έγιναν στις 16 Μαΐου 2025 και 10 Μαρτίου 2025, αντίστοιχα.

Στόχος φυσικά για τα επόμενα χρόνια είναι η Ελλάδα να καταφέρει κάποια στιγμή να «γράψει» ακόμη και αξιολογήσεις στην περιοχή του «Α».

Οι επιδόσεις

Στην ουσία όμως οι νέες αξιολογήσεις θα δώσουν το στίγμα για το αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την επίδοση της ελληνικής οικονομίας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3% το 2025 και 2,2% το 2026, κυρίως λόγω της διαρκούς κατανάλωσης και της ανάπτυξης επενδύσεων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026, με σημαντική συνεισφορά από τις επενδύσεις και τη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας.

Ενώ ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εκτιμά ανάπτυξη 2% το 2025 και 2,1% το 2026, με ενίσχυση των επενδύσεων και αύξηση της κατανάλωσης.