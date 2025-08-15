Χιρόνα – Βαγιεκάνο 1-3: «Χορηγία» Γκαζανίγκα το διπλό της Ράγιο

Σπουδαίο διπλό στο «Μοντιλίβι» για τη Βαγιεκάνο με πρωταγωνιστή τον… Πάουλο Γκαζανίγκα! Ο τερματοφύλακας της Χιρόνα καταδίκασε την ομάδα του με δύο μεγάλα λάθη στο πρώτο ημίχρονο και η Ράγιο επικράτησε με 3-1 για την πρεμιέρα της La Liga.

Στο 18′ ο Γκαζανίγκα έκανε λάθος πάσα και ο Ντε Φρούτος σε κενό τέρμα έγραψε το 0-1. Δύο λεπτά μετά ο σκόρερ έδωσε ασίστ στον Γκαρσία που από τη μικρή περιοχή έκανε το 0-2 και ο εφιάλτης για τον 33χρονο τερματοφύλακα ολοκληρώθηκε στο 43′.

Πήγε να κάνει ντρίπλα, ο αντίπαλος του πήρε την μπάλα και αφού τον ανέτρεψε είδε κόκκινη κάρτα, με τη Ράγιο να κερδίζει πέναλτι. Ο Παλαθόν τον εκτέλεσε και έκανε το 0-3 απέναντι από τον Μιόφσκι που είχε περάσει κάτω από τα δοκάρια.

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η Χιρόνα πέτυχε ένα γκολ στο 57′ με τον Ρόκα και το 1-3 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, μιας και η Βαγιεκάνο έριξε ρυθμό στο δεύτερο μέρος.

ΤΖΙΡΟΝΑ: Γκατσανίγκα, Σολίς, Λόπεθ, Μπλιντ (58’ Ρέις), Μαρτίνεθ (58’ Ρινκόν), Ερέρα (70’ Λεμάρ), Ρόκα, Κρέιτσι, Ασπρίγια (46’ Πόρτου), Μιόβσκι (46’ Κράπιτσβοβ), Τσιχανκόβ

ΡΑΓΙΟ :Μπατάγια, Ράτσιου, Φελίπε (46’ Φερνάντεθ), Τσαβαρία, Ντίαθ (70’ Γκουμάου), Λεζέν, Παλαθόν, Σις, Ουνάι Λόπεθ (70’ Βαλεντίν) Ντε Φρούτος (81’ Εντεκά), Γκαρσία (85’ Εσπίνο).

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της La Liga

Παρασκευή 15/8

Χιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

Βιγιαρέαλ-Οβιέδο (22:30)

Σάββατο 16/8

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα (20:30)

Αλαβές-Λεβάντε (22:30)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30)

Κυριακή 17/8

Θέλτα-Χετάφε (18:00)

Μπιλμπάο-Σεβίλλη (20:30)

Εσπανιόλ-Ατλέτικο (22:30)

Δευτέρα 18/8

Έλτσε-Μπέτις (22:00)

Τρίτη 19/8

Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα