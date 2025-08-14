newspaper
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 11:27

Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει θορύβους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Διέψευσε τις ανακοινώσεις του νοτιοκορεατικού στρατού σύμφωνα με τις οποίες η Βόρεια Κορέα απέσυρε τα μεγάφωνα προπαγάνδας της από τα σύνορα με τη Νότια Κορέα, η αδελφή του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιο-Τζονγκ.

«Ουδέποτε αποσύραμε τα μεγάφωνα που είναι εγκατεστημένα στη συνοριακή ζώνη ούτε είμαστε διατεθειμένοι να τα αποσύρουμε», τόνισε η Κιμ Γιο-Τζονγκ σε δήλωσή της που μεταδόθηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, διαψεύδοντας κάθε ελπίδα για ύφεση στις σχέσεις με τη Σεούλ.

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει θορύβους.

«Η ειρήνη είναι προτιμότερη από τον πόλεμο»

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζάε-Μιούνγκ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές Ιουνίου, έχει υποσχεθεί ότι θα τείνει χείρα φιλίας προς την Πιονγκγιάνγκ, επιχειρηματολογώντας ότι «όποιο κι αν είναι το κόστος, η ειρήνη είναι προτιμότερη από τον πόλεμο».

Στις 5 Αυγούστου, η Σεούλ είχε ανακοινώσει πως άρχισε να αποσύρει τα μεγάφωνά της ως «πρακτικό μέτρο με στόχο να βοηθήσει στη μείωση των εντάσεων με το Βορρά». Μερικές ημέρες αργότερα, το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων είχε ανακοινώσει πως ο βορειοκορεατικός στρατός άρχισε να κάνει το ίδιο. Όμως στη σημερινή δήλωσή της, η Κιμ απέρριψε οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή.

«Δεν έχουμε καμιά βούληση να βελτιώσουμε τις σχέσεις»

«Πρόσφατα η Δημοκρατία της Κορέας επιχείρησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη ισχυριζόμενη πως τα μέτρα της ‘καλής θέλησης’ και η πολιτική της ‘κατευνασμού’ βρίσκουν απήχηση, καθώς και να κάνει πιστευτό ότι οι σχέσεις ανάμεσα στη ΛΔΚ και τη Δημοκρατία της Κορέας ‘αποκαθίστανται’», υπογράμμισε, αναφερόμενη στα δύο κορεατικά κράτη με τις επίσημες ονομασίες τους.

«Διευκρινίσαμε επανειλημμένα ότι δεν έχουμε καμιά βούληση να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας… και αυτή η οριστική θέση και άποψη θα εγγραφούν στο μέλλον στο Σύνταγμά μας», διευκρίνισε.

Η δήλωσή της έγινε ενώ η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν από τις 18 ως τις 28 Αυγούστου κοινές ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις. Από την πλευρά της, η νοτιοκορεατική κυβέρνηση απάντησε σήμερα ότι θα συνεχίσει «να επιδιώκει μέτρα εξομάλυνσης και σταθεροποίησης» με τον Βορρά.

«Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, οι διακορεατικές σχέσεις κλείστηκαν σ’ ένα αδιέξοδο αδιαλλαξίας. Για να οδηγηθούμε, από εκεί, προς μια περίοδο διαλόγου και δέσμευσης, οφείλουμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση με ηρεμία και μακροπρόθεσμη προοπτική», δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος του νοτιοκορεατικού υπουργείου Ενοποίησης.

Οι δύο χώρες παραμένουν τυπικά σε κατάσταση πολέμου, αφού ο πόλεμος της Κορέας του 1950-1953 είχε λήξει με μια ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης.

Τράπεζες
Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Stream newspaper
Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25

Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία»

Σύνταξη
Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»
Τι λέει το Κρεμλίνο 14.08.25

Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τον γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο – «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»
Συνελήφθη 14.08.25

Σκότωσε τον 10χρονο γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο - «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»

Η 33χρονη μητέρα από τις ΗΠΑ απηύθυνε δημοσίως εκκλήσεις για βοήθεια και προσευχή - Στην ιδιόχειρη επιστολή της ζητούσε από όποιον γνωρίζει κάτι να κάνει «το σωστό» και να πάει στην Αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πίεση ο Ζελένσκι – Τι βγήκε από τη συνομιλία με τον Τραμπ
Εσωτερική δυσαρέσκεια 14.08.25

Στριμωγμένος περισσότερο από ποτέ ο Ζελένσκι - Τι βγήκε από τις συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Τραμπ

Η Ουκρανία δεν κρύβει την ανησυχία της για τη συνάντηση Πούτιν με Τραμπ - Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κρατήσουν τις ΗΠΑ σε μια μεταπολεμική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια
«Καυτό κουτί» 14.08.25

Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια

Πολλά νέα σπίτια που κατασκευάζονται στη Βρετανία δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εκκλήσεις να αλλάξουν οι κανόνες δόμησης στο Λονδίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια
Διαφθορά 14.08.25

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια στη Σερβία

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε όλη τη Σερβία, ενώ ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων και οπαδών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της αστυνομίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
