sports betsson
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Με Πενράις η εντεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14 Αυγούστου 2025 | 20:10

Με Πενράις η εντεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσού στην «OPAP Arena» (21:00), με στόχο την πρόκριση στα play off του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με αυτό του 2-2 της Κύπρου, με τον Πενράις να αγωνίζεται για πρώτη φορά ως βασικός, παίρνοντας τη θέση του Πήλιου στο αριστερό άκρο της άμυνας, και τον Πινέδα να αντικαθιστά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη μεσαία γραμμή.

Αναλυτικά, η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια…
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια…

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την πανίσχυρη Νάπολι με 2-1, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός και στο τέλος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Τσικίνιο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια…
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια…

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την πανίσχυρη Νάπολι με 2-1, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός και στο τέλος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Τσικίνιο.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Open.

Σύνταξη
«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Έρικ Λαμέλα, μετά τη λύση του συμβολαίου με την ΑΕΚ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, και αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την φιλική αναμέτρηση Νάπολι – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Νάπολι, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport σε δημοσίευμά της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια…
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια…

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την πανίσχυρη Νάπολι με 2-1, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός και στο τέλος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Τσικίνιο.

Σύνταξη
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
Στην Κάγια Κάλας 14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Open.

Σύνταξη
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
«Αφήστε τα ψέματα» 14.08.25

Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη
Πυρκαγιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη

«Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση του για πλήρως θωρακισμένη χώρα στην αντιπυρική περίοδο;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Ελλάδα – Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Έρικ Λαμέλα, μετά τη λύση του συμβολαίου με την ΑΕΚ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, και αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο