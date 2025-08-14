Με Πενράις η εντεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσού στην «OPAP Arena» (21:00), με στόχο την πρόκριση στα play off του Conference League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με αυτό του 2-2 της Κύπρου, με τον Πενράις να αγωνίζεται για πρώτη φορά ως βασικός, παίρνοντας τη θέση του Πήλιου στο αριστερό άκρο της άμυνας, και τον Πινέδα να αντικαθιστά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη μεσαία γραμμή.
Αναλυτικά, η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό
