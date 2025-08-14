Η 12άδα της Εθνικής για το φιλικό με το Μαυροβούνιο

Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής ενόψει Eurobasket και θα αντιμετωπίσει σήμερα (14/8, 19:00) το Μαυροβούνιο στο «PAOK Sports Arena» στη Θεσσαλονίκη.

Μαζί με την αποστολή ταξίδεψε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρόλο που δεν θα αγωνιστεί, ενώ εκτός 12άδας τέθηκε και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Το Μαυροβούνιο, αντιθέτως, έχει διαθέσιμο τον αστέρα της, Νίκολα Βούτσεβιτς για το φιλικό.

Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μπαζίνας.

Η 14άδα του Μαυροβουνίου

Μαυροβούνιο (Ράντοβιτς): Όλμαν, Μιχαΐλοβιτς, Βούτσεβιτς, Άντζουσιτς, Σλάβκοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Σιμόνοβιτς, Τομάσεβιτς, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς, Ζιβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Κλιάιτς.