Η 12άδα της Εθνικής για το φιλικό με το Μαυροβούνιο
Οι 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης για το φιλικό της Εθνικής με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη.
Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής ενόψει Eurobasket και θα αντιμετωπίσει σήμερα (14/8, 19:00) το Μαυροβούνιο στο «PAOK Sports Arena» στη Θεσσαλονίκη.
Μαζί με την αποστολή ταξίδεψε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρόλο που δεν θα αγωνιστεί, ενώ εκτός 12άδας τέθηκε και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.
Το Μαυροβούνιο, αντιθέτως, έχει διαθέσιμο τον αστέρα της, Νίκολα Βούτσεβιτς για το φιλικό.
Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής
Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μπαζίνας.
Η 14άδα του Μαυροβουνίου
Μαυροβούνιο (Ράντοβιτς): Όλμαν, Μιχαΐλοβιτς, Βούτσεβιτς, Άντζουσιτς, Σλάβκοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Σιμόνοβιτς, Τομάσεβιτς, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς, Ζιβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Κλιάιτς.
