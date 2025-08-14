Στη Θεσσαλονίκη για φιλικό τεστ κόντρα στο Μαυροβούνιο η Εθνική Ελλάδος

Η Εθνική Ελλάδος είναι στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου το απόγευμα της Πέμπτης θα δώσει το τέταρτο φιλικό προετοιμασίας της ενόψει του Eurobasket, αυτή τη φορά απέναντι στο Μαυροβούνιο (14/8, 19:00).

Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στη 14μελή αποστολή, ωστόσο, ο Greek Freak δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΟΚ, από την οποία έγινε και γνωστή η αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης.

Με απουσίες ξανά η Εθνική Ελλάδος

Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας, αποτελούν τη 14μελή αποστολή που είναι στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Βαγγέλης Ζούγρης και Όμηρος Νετζήπογλου, ενώ χθες οι Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Λευτέρης Λιοτόπουλος έγιναν οι πρώτοι που «κόπηκαν» από την προετοιμασία.

Στον αντίποδα, το Μαυροβούνιο συμμετέχει στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, που θα φιλοξενηθεί στο Τάμπερε και θα αντιμετωπίσει Φινλανδία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Λιθουανία και Σουηδία. Στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή, Μπόσκο Ράντοβιτς, βρίσκονται οι: Κάιλ Όλμαν (Τουρκ Τέλεκομ), Βλάντιμιρ Μιχαΐλοβιτς (Ζαντάρ), Νίκολα Βούτσεβιτς (Σικάγο Μπουλς), Άντριγια Σλάβκοβιτς (Μπουντούτσνοστ), Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς (SC Ντέρμπι), Μάρκο Σιμόνοβιτς (Τουρκ Τέλεκομ), Μπόγιαν Τομάσεβιτς (FMP), Ζόραν Βούτσελιτς (SC Ντέρμπι), Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς (Μπουντούτσνοστ), Ζόραν Νίκολιτς (Βοϊβοντίνα), Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (Σπάρτακ Σουμπότιτσα), Γιόβαν Κλιάιτς (Γρανάδα).