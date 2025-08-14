newspaper
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη
Πολιτική Γραμματεία 14 Αυγούστου 2025 | 18:48

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη

«Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση του για πλήρως θωρακισμένη χώρα στην αντιπυρική περίοδο;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης για τις καταστρογικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα σχολίασε δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τόνισε, «ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών», για να σημειώσει χαρακτηριστικά ότι «σχεδόν ‘μάλωσαν’ τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν».

«Τι βαθμό βάζει το ‘επιτελικό’ κράτος στον εαυτό του;»

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του».

«Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το ‘επιτελικό’ κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Και καταλήγει στη δήλωσή του με ένα υστερόγραφο: «Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κυρία Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη που δεν αποκλείει ‘σχέδιο αποσταθεροποίησης’ πίσω από τις πυρκαγιές;».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
Στην Κάγια Κάλας 14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
«Αφήστε τα ψέματα» 14.08.25

Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
Επικαιρότητα 14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης
Πολιτική 14.08.25

Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης

Και αυτή η κυβερνητική εγχείρηση πέτυχε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όμως για άλλη μια φορά δεν εξηγεί γιατί ο ασθενής (πάλι) πέθανε...

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Υπάκουος στην πάγια γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη «πάντα φταίει κάποιος άλλος» ο εξαφανισμένος επί ένα τριήμερο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κατασκεύασε νέους εχθρούς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τρίτους. Σφοδρή επίθεση σε Πελετίδη και δημοσιογράφους που κάλυπταν όλη νύχτα τις φωτιές, υπό αντίξοες συνθήκες

Σύνταξη
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
Νέα Αριστερά 14.08.25

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

Σύνταξη
Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»
Δήμαρχος Πατρέων 14.08.25

Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι είναι σαφές πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και αγνόησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;
Πυρκαγιές 14.08.25

Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;

«Αυτή τη στιγμή καίγεται η μισή Ελλάδα και αν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε συνδρομής, πρέπει να την πάρουμε», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
Πολιτική 14.08.25

Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!

Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες από τη... Δευτέρα 18 Αυγούστου. Το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»
Νέα Αριστερά 14.08.25

«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια», τονίζει η βουλεύτρια Ιωαννίνων με τη Νέα Αριστερά, Μερόπη Τζούφη

Σύνταξη
Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές
ΣΥΡΙΖΑ 14.08.25

Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς», ανέφερε ο βουλευτής Πρέβεζας με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Μπάρκας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ
ΠΑΣΟΚ για φωτιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα»

Σύνταξη
Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»
Βολές 14.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»

Ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, απάντησε στην προκλητική δήλωση της βουλεύτριας της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη - Σωρεία αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο, βολές και από τους εθελοντές πυροσβέστες

Σύνταξη
Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική 14.08.25

Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Βαραίνει το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση. Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τις καταστροφές. Η γενικότερη εικόνα εξαφάνισης κυβερνητικών στελεχών και οι δηλώσεις που προκαλούν κατακραυγή. Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχτηκαν κενό γράμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα

Κάναμε ένα πρώτο οδοιποιρικό απ' τα Βραχνέϊκα έως την Κάτω Αχαγιά και από εκεί στον Άνω Αλισσό, και την Καμενίτσα, χωριά που άγγιξαν οι φλόγες. Τι λένε οι κάτοικοι και πως έσπασε σε τρία μέτωπα η φωτιά που ξεκίνησε απ' τη ΒΙΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας
Καραμανδάνειο 13.08.25

Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας

«Το επιλεκτικά 'ανίκανο' κράτος, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής», λέει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Open.

Σύνταξη
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Ελλάδα – Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Έρικ Λαμέλα, μετά τη λύση του συμβολαίου με την ΑΕΚ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, και αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την φιλική αναμέτρηση Νάπολι – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο
Woman 14.08.25

Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο

Ο μασκουλινισμός δεν είναι «αντίβαρο» στον φεμινισμό, αλλά αντεπίθεση για την ανάκτηση προνομίων, ελέγχου και βίας σε βάρος των γυναικών, ντυμένη με το προσωπείο της «ανδρικής αγωνίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
