Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη

Τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του υπουργού Κλιματικής Κρίσης για τις καταστρογικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα σχολίασε δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τόνισε, «ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών», για να σημειώσει χαρακτηριστικά ότι «σχεδόν ‘μάλωσαν’ τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν».

«Τι βαθμό βάζει το ‘επιτελικό’ κράτος στον εαυτό του;»

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του».

«Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το ‘επιτελικό’ κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Και καταλήγει στη δήλωσή του με ένα υστερόγραφο: «Υ.Γ. Τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κυρία Βούλτεψη. Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη που δεν αποκλείει ‘σχέδιο αποσταθεροποίησης’ πίσω από τις πυρκαγιές;».