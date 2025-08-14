Πειραιάς: Πέταξαν γιαούρτια στο Λιμεναρχείο μετά την πορεία

Με μικρή ένταση σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της πορείας ενάντια στους Ισραηλινούς τουρίστες στο λιμάνι του Πειραιά.

Αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στην πύλη 12 όπου ήταν προγραμματισμένο να δέσει το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία στους δρόμους του Πειραιά.

Η πορεία κατέληξε στο κτίριο που στεγάζεται το κεντρικό λιμεμαρχείο και το τελωνείο Πειραιά, με τους διαδηλωτές να πετούν γιαούρτια.

Δείτε βίντεο: