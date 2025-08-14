Πειραιάς: Πέταξαν γιαούρτια στο Λιμεναρχείο μετά την πορεία
Πορεία στους δρόμους του Πειραιά μετά τη διαμαρτυρία για το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στην πύλη 12.
- Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της
- Helios: 20 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία που συγκλόνισε Ελλάδα και Κύπρο
- «Είμαστε τα γαϊδούρια και θέλουν μόνο να μας φορολογούν»
- Πράσινο φως 11 δισ. από την Κομισιόν για πλωτά υπεράκτια αιολικά στη Γαλλία
Με μικρή ένταση σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της πορείας ενάντια στους Ισραηλινούς τουρίστες στο λιμάνι του Πειραιά.
Αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στην πύλη 12 όπου ήταν προγραμματισμένο να δέσει το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία στους δρόμους του Πειραιά.
Η πορεία κατέληξε στο κτίριο που στεγάζεται το κεντρικό λιμεμαρχείο και το τελωνείο Πειραιά, με τους διαδηλωτές να πετούν γιαούρτια.
Δείτε βίντεο:
- ΗΠΑ: Σκότωσε τον γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο – «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»
- Νεκροί ηλικιωμένοι λουόμενοι σε Παλαιό Φάληρο και Όρμο Παναγιάς
- Σπάνια εμφάνιση – Η Σάρον Στόουν και οι τρεις γιοι της στο κόκκινο χαλί της ταινίας «Nobody 2»
- Ουκρανία: Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πίεση ο Ζελένσκι – Τι βγήκε από τη συνομιλία με τον Τραμπ
- Αλλάζουν σελίδα οι Σέλτικς: Εγκρίθηκε η πώληση της ομάδας
- Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις