Ισραηλινός σπρίντερ έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού on camera πριν την εκκίνηση (vid)

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει Ισραηλινός σπρίντερ, που λίγο πριν την εκκίνηση της κούρσας του, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε, αποφάσισε να κάνει μία χειρονομία αποκεφαλισμού και μάλιστα on camera.

Ο λόγος για τον Ίντο Περέτς, που έκανε αυτή την προκλητική κίνηση προς την κάμερα, λίγο πριν από την εκκίνηση της σκυταλοδρομίας 4×100μ. ανδρών και προκάλεσε την οργή των social media.

«Αντανάκλαση μιας κουλτούρας βίας και γενοκτονίας που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές προβάλλουν με υπερηφάνεια», χαρακτήρισε την κίνηση του εν λόγω αθλητή ο δημοσιογράφος Zohran Mamdani, που πόσταρε και το ανάλογο βίντεο.

Πολλοί χρήστες στα social media ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις και επισήμαναν πως η χειρονομία του «αποκαλύπτει τη νοοτροπία που καλλιεργείται στη χώρα του» και ότι «το να τερματίσει τελευταίος ήταν το μόνο αξιοπρεπές που έκανε εκείνη τη μέρα».

Δείτε τι έκανε ο Ισραηλινός σπρίντερ