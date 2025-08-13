sports betsson
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
«Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Καλάμπρια» (pic)
«Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Καλάμπρια» (pic)

Δημοσίευμα από Ιταλία αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός με τον Νταβίντε Καλάμπρια δεν τα βρίσκουν ακόμα στο οικονομικό και πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειες για να κάνει δικό του τον δεξιό μπακ της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια, με την υπόθεση να είναι στον… αέρα κι ακόμη να μην τα έχουν βρει οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Λορέντσο Λεπόρε ο Παναθηναϊκός απέχει αρκετά από τα «θέλω» του παίκτη τη δεδομένη χρονική στιγμή και ο Καλάμπρια δεν είναι κοντά στη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σχετικά: «Οι δύο πλευρές παραμένουν στο παρόν μακριά στο οικονομικό κομμάτι». Στην συνέχεια ο Λεπόρε αναφέρεται και στην υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο επισημαίνοντας πως δεν έχει γίνει κάποια επαφή με την Μαγιόρκα.

Δείτε την ανάρτηση για τον Καλάμπρια:

Για τον Καλάμπρια υπάρχει και ενδιαφέρον από τη Λιλ, η οποία μάλιστα όπως γράφτηκε έχει καταθέσει και πρόταση στον παίκτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καλάμπρια, που μετρά πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A και διαθέτει εμπειρία από το Champions League, αναμένεται να πάρει σύντομα απόφαση για το μέλλον του.

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ

Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

LIVE: Μπενφίκα – Νις
LIVE: Μπενφίκα – Νις

LIVE: Μπενφίκα – Νις. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νις για τα προκριματικά του Champions League.

Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
