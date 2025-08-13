«Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Καλάμπρια» (pic)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειες για να κάνει δικό του τον δεξιό μπακ της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια, με την υπόθεση να είναι στον… αέρα κι ακόμη να μην τα έχουν βρει οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Λορέντσο Λεπόρε ο Παναθηναϊκός απέχει αρκετά από τα «θέλω» του παίκτη τη δεδομένη χρονική στιγμή και ο Καλάμπρια δεν είναι κοντά στη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σχετικά: «Οι δύο πλευρές παραμένουν στο παρόν μακριά στο οικονομικό κομμάτι». Στην συνέχεια ο Λεπόρε αναφέρεται και στην υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο επισημαίνοντας πως δεν έχει γίνει κάποια επαφή με την Μαγιόρκα.

Δείτε την ανάρτηση για τον Καλάμπρια:

Although #Panathinaikos maintain a strong interest in #Calabria, the two sides remain far apart financially for now. No contact has been made between Panathinaikos and #Mallorca regarding #Maffeo.@BalkansSports_ https://t.co/oGgptMrn6p pic.twitter.com/BbG8uyGaRT — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 12, 2025

Για τον Καλάμπρια υπάρχει και ενδιαφέρον από τη Λιλ, η οποία μάλιστα όπως γράφτηκε έχει καταθέσει και πρόταση στον παίκτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καλάμπρια, που μετρά πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A και διαθέτει εμπειρία από το Champions League, αναμένεται να πάρει σύντομα απόφαση για το μέλλον του.