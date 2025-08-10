Σε μπελάδες με τις ιταλικές αρχές ο Καλάμπρια λόγω… κινητού

Σε μπελάδες φαίνεται πως είναι ο μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, με τις ιταλικές αρχές να ανακαλούν την άδεια οδήγησής του.

Ο λόγος; Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport ο δεξιός μπακ πιάστηκε να μιλάει στο κινητό του, την ώρα που οδηγούσε, στην επαρχία της Μπρέσια και ο Καλάμπρια τιμωρήθηκε με βάση τον νέο Κ.Ο.Κ. της γειτονικής χώρας.

«Ο Παναθηναϊκός τον πρώτο λόγο για τον Καλάμπρια»

Μιλανέζικη ιστοσελίδα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει τις συζητήσεις με τον Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια.

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι προχωρημένες, «δείχνοντας» ένα πιθανό νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Ιταλού αμυντικού. Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καλάμπρια δεν είναι πρέπει να αποτελεί έκπληξη.

Ο ελληνικός σύλλογος, γνωστός για τις φιλοδοξίες του και την επιθυμία του να χτίσει μία ανταγωνιστική ομάδα σε διεθνές επίπεδο, αναζητάει ενισχύσεις για να αποκτήσει βάθος και εμπειρία», αναφέρει μεταξύ άλλων το εν λόγω δημοσίευμα.