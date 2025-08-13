Ώρα τελικού για Παρί και Τότεναμ, με φόντο την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της σεζόν
Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ κοντράρονται απόψε (13/8, 22:00) στον τελικό του Super Cup Ευρώπης, με φόντο την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της σεζόν.
Η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν και η νικήτρια του Europa League Τότεναμ, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του Super Cup Ευρώπης (13/8, 22:00), στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο στάδιο Φρίουλι του Ούντινε.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Παρί φτάνει στον τελικό, μετά το μακρινό 1996 και τους διπλούς αγώνες με τη Γιουβέντους (ήττα με συνολικό σκορ 9-2), ενώ για τους Άγγλου είναι η πρώτη τους παρουσία.
Με απουσίες και… κομμένους Παρί και Τότεναμ
Χωρίς τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα θα παραταχθεί η Παρί, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από τον Λουίς Ενρίκε που πλέον δεν τον υπολογίζει. Παράλληλα, ο Ζοάο Νέβες είναι τιμωρημένος και δεν θα είναι διαθέσιμος.
Στον αντίποδα, η Τότεναμ συμμετέχει για πρώτη φορά στον θεσμό και θέλει να ξεκινήσει τη χρονιά όπως την… ολοκλήρωσε. Με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και να γίνει η έβδομη αγγλική που σηκώνει το Super Cup μετά τις Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.
Στον πάγκο των «σπιρουνιών» δεν θα βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου, που αποχώρησε από τον σύλλογο και αντικαταστάθηκε από τον Τόμας Φρανκ, ενώ στα αγωνιστικά, ο Ιβ Μπισούμα έμεινε εκτός για πειθαρχικούς λόγους, όπως και οι Ντέγιαν Κουλουσέφσκι και Τζέιμς Μάντισον, που είναι τραυματίες.
