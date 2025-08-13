Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13 Αυγούστου 2025 | 10:00

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Spotlight

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και εάν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές, σίγουρα ετοιμάζεστε για τον αγαπημένο σας προορισμό ή έστω μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση. Όπως και να έχει, εκτός από το μαγιό σας, θα χρειαστείτε και άνετα ρούχα, που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε στιλάτα outfit που θα σας επιτρέψουν να απολαύσετε στο έπακρο τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Το βασικό κομμάτι που δεν πρέπει να σας λείψει; Tα T-shirts.

Άνετα και εξαιρετικά ευέλικτα, τα T-shirts αποτελούν το key piece της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, καθώς μπορούν εύκολα να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ, είτε για χαλαρές είτε για πιο επίσημες εμφανίσεις. Μερικές από τις καλύτερες επιλογές για εκείνον αλλά και για εκείνη, περιλαμβάνουν:

Καλοκαιρινά T-shirts for her

Ιδιαίτερα μοντέρνα επιλογή για τις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις, το μαύρο crop t-shirt της Guess συνδυάζει κομψότητα και άνεση. Το κοντομάνικο αυτό σχέδιο είναι κατασκευασμένο από μαλακό βαμβακερό ύφασμα, εξασφαλίζοντας δροσερή αίσθηση ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες. Ιδανικό τόσο για sporty looks όσο και για πιο casual εμφανίσεις, προσφέρει ελευθερία κινήσεων χάρη στη χαλαρή γραμμή και το μοντέρνο μήκος crop.

Μια εναλλακτική, πιο ρομαντική επιλογή για τις μέρες του καλοκαιριού είναι το γυναικείο T-shirt Attrattivo σε απαλό ροζ χρώμα. Με κοντομάνικη εφαρμογή, προσφέρει άνεση και δροσιά, ενώ το βαμβακερό του υλικό εξασφαλίζει απαλότητα στο δέρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η κανονική του γραμμή προσδίδει μια κομψή σιλουέτα, αναδεικνύοντας τη θηλυκότητά σας με έναν μοντέρνο τρόπο. Κατασκευασμένο για γυναίκες που εκτιμούν το στυλ και την ποιότητα, αυτό το T-shirt συνδυάζεται εύκολα με κάθε ντύσιμο, είτε πρόκειται για μια χαλαρή βόλτα στην πόλη είτε για μια ανάλαφρη έξοδο.

Το απόλυτο must-have item για τα καθημερινά σου outfits! Το γυναικείο EMERSON κοντομάνικο t-shirt από απαλό βαμαβακερό ύφασμα σε κλασική γραμμή και σε ποικιλία χρωμάτων, είναι απαραίτητο για κάθε συλλογή. Διαθέτει στρογγυλή rib λαιμόκοψη, κεντητό λογότυπο Emerson στο στήθος και κλασική γραμμή για άνεση – ιδανικό για κάθε περίσταση.

Καλοκαιρινά T-shirts for him

Η κομψότητα συναντά την άνεση με αυτή την ανδρική μπλούζα από τον διάσημο οίκο Fred Perry. Σε κλασικό μαύρο χρώμα, αυτή η μπλούζα αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, προσφέροντας ένα διαχρονικό στυλ που δεν περνά απαρατήρητο. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής εξασφαλίζει αντοχή και άνεση, καθιστώντας την ιδανική για καθημερινή χρήση ή για πιο επίσημες εμφανίσεις. Συνδυάστε την με τζιν ή παντελόνι για ένα ολοκληρωμένο look που θα εντυπωσιάσει

Η ανδρική μπλούζα Fred Perry σε αποχρώσεις του Hunting Green και Laurel Wreath Green αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν στυλ και άνεση. Το πράσινο χρώμα της προσδίδει μια φυσική αίσθηση, ενώ η ποιότητα της κατασκευής της εξασφαλίζει αντοχή και μακροχρόνια χρήση. Ιδανική για καθημερινές εμφανίσεις, συνδυάζεται εύκολα με διάφορα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σας, προσφέροντας μια κομψή και μοντέρνα εμφάνιση. Η υπογραφή της Fred Perry εγγυάται την αυθεντικότητα και την υψηλή αισθητική που χαρακτηρίζει το brand. Ένα must-have κομμάτι για κάθε σύγχρονο άνδρα που θέλει να ξεχωρίζει με το στυλ του.

Η Franklin & Marshall προσφέρει μια κομψή και διαχρονική επιλογή για την γκαρνταρόμπα σας με αυτή την ανδρική μπλούζα. Σε κλασικό λευκό χρώμα, αυτή η μπλούζα είναι ιδανική για κάθε περίσταση, προσφέροντας άνεση και στυλ. Το απλό αλλά εκλεπτυσμένο σχέδιο της την καθιστά εύκολη να συνδυαστεί με διάφορα κομμάτια της ντουλάπας σας, από τζιν μέχρι σορτς.

Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικεία και ανδρική μόδα ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεστε.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Business
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

inWellness
inTown
Plus
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
