Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό
Live in Style 13 Αυγούστου 2025 | 06:00
Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη αφού ένα ζευγάρι παπούτσια που δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals επικρίθηκε για «πολιτιστική οικειοποίηση».

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη αφού ένα ζευγάρι παπούτσια που δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals επικρίθηκε για «πολιτιστική οικειοποίηση».

Το Oaxaca Slip-On ήταν εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά δερμάτινα σανδάλια, γνωστά ως huaraches, που φτιάχνονται από ιθαγενείς τεχνίτες στο Μεξικό.

Η Μεξικανή πρόεδρος ήταν μεταξύ εκείνων που μίλησαν κατά των υποδημάτων, τα οποία φέρεται να κατασκευάστηκαν στην Κίνα χωρίς συνεργασία ή αναφορά στις κοινότητες που δημιούργησαν το σχέδιο.

Ο Chavarria δήλωσε σε δήλωση που απέστειλε στο BBC: «Λυπάμαι βαθύτατα που τα παπούτσια οικειοποιήθηκαν αυτό το σχέδιο και δεν αναπτύχθηκε σε άμεση και ουσιαστική συνεργασία με την κοινότητα της Οαχάκα».

Παραδοσιακά σανδάλια του Μεξικού απεικονίζονται σε ένα εργαστήριο, καθώς ο Juan Aquino κατασκευάζει ένα ζευγάρι στη Villa Hidalgo Yalalag, ενώ η μεξικανική κυβέρνηση παρενέβη την Παρασκευή για να μεσολαβήσει σε μια διαμάχη μεταξύ ιθαγενών τεχνιτών από την Oaxaca και της Adidas σχετικά με ισχυρισμούς για πολιτιστική οικειοποίηση που αφορούν τα παπούτσια «Oaxaca Slip On», σχεδιασμένο από τον Willy Chavarria. REUTERS/Jorge Luis Plata

Η Adidas ήρθε σε επαφή με αξιωματούχους της Οαχάκα για να συζητήσει την «αποζημίωση των ανθρώπων που υπέστησαν λογοκλοπή», πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Μαρίνα Νούνιεζ

Η Marina Nunez Bespalova, υφυπουργός Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Μεξικού, μιλάει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου Claudia Sheinbaum στο Εθνικό Μέγαρο για την κατάχρηση της Adidas και του Αμερικανού σχεδιαστή Willy Chavarria για τα παπούτσια «Oaxaca Slip On», ενός σχεδίου σανδαλιού που έχει τις ρίζες του στην κληρονομιά των ιθαγενών Zapotec, στην Πόλη του Μεξικού. Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS

«Εξετάζουμε το νομικό μέρος»

Η πολιτισμική οικειοποίηση ορίζεται ως «η μη αναγνωρισμένη ή ακατάλληλη υιοθέτηση των εθίμων, πρακτικών, ιδεών ενός λαού ή μιας κοινωνίας από τα μέλη ενός συνήθως πιο κυρίαρχου λαού ή κοινωνίας».

Η πρόεδρος του Μεξικού Claudia Sheinbaum δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Οι μεγάλες εταιρείες συχνά παίρνουν προϊόντα, ιδέες και σχέδια από τις κοινότητες των ιθαγενών».

Και πρόσθεσε: «Εξετάζουμε το νομικό μέρος για να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε».

Η Adidas ήρθε σε επαφή με αξιωματούχους της Οαχάκα για να συζητήσει την «αποζημίωση των ανθρώπων που υπέστησαν λογοκλοπή», πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Μαρίνα Νούνιεζ.

Σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Adidas δήλωσε στο BBC ότι «αναγνωρίζει και εκτιμά τον πολιτιστικό πλούτο των ιθαγενών κοινοτήτων του Μεξικού και τη σημασία της βιοτεχνικής κληρονομιάς τους».

«Το “Oaxaca Slip-On” είναι εμπνευσμένο από ένα σχέδιο από την Οαχάκα, που έχει τις ρίζες του στην παράδοση του χωριού Yalálag του δήμου Villa Hidalgo. Ζητάμε δημόσια συγγνώμη και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με το Yalálag σε έναν διάλογο με σεβασμό που θα τιμά την πολιτιστική του κληρονομιά».

Ήθελε να μιλήσει «από καρδιάς για τα Oaxaca slip-on»

Οι διαφημιστικές εικόνες των μαύρων, πλεκτών ανοιχτών παπουτσιών έχουν αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς της μάρκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τους λογαριασμούς του Chavarria.

Στη δήλωσή του, ο Chavarria είπε ότι ήθελε «να μιλήσει από καρδιάς για τα Oaxaca slip-on που δημιούργησα με την Adidas».

«Η πρόθεση ήταν πάντα να τιμήσω το ισχυρό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πνεύμα της Οαχάκα και των δημιουργικών κοινοτήτων της – ένα μέρος του οποίου η ομορφιά και η αντίσταση με ενέπνευσαν. Το όνομα Οαχάκα δεν είναι απλώς μια λέξη – ο ζωντανός πολιτισμός του, οι άνθρωποι του και η ιστορία του».

Συνέχισε λέγοντας ότι «λυπάται βαθύτατα» που δεν συνεργάστηκε με την κοινότητα της Οαχάκα για τον σχεδιασμό.

«Αυτό υπολείπεται του σεβασμού και της συνεργατικής προσέγγισης που αξίζουν η Οαχάκα, η κοινότητα Ζαποτέκ της Villa Hidalgo Yalalag και ο λαός της», πρόσθεσε.

«Γνωρίζω ότι η αγάπη δεν δίνεται απλά – κερδίζεται μέσω της δράσης».

Η συζήτηση για την αποκατάσταση της ζημιάς 

Ο Chavarria ήταν ανώτερος αντιπρόεδρος σχεδιασμού του Calvin Klein μέχρι το 2024 και είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής του δημιουργικού τμήματος του ομώνυμου οίκου του.

Το Associated Press ανέφερε ότι η Adidas απάντησε πρόσφατα στις μεξικανικές αρχές με επιστολή.

Η εταιρεία φέρεται να δήλωσε ότι «εκτιμά βαθιά τον πολιτιστικό πλούτο των ιθαγενών του Μεξικού και αναγνωρίζει τη σημασία» των επικρίσεων και ζήτησε μια συνάντηση για να συζητήσουν για το πώς θα «αποκαταστήσουν τη ζημιά».

*Με στοιχεία από bbc.com

