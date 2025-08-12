Το μήνυμα του Μήτρου – Λονγκ στους οπαδούς του Άρη

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ επέστρεψε επισήμως στον Άρη, μετά από δύο χρόνια. Ο ομογενής γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τον «Αυτοκράτορα» έως το 2027.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του, ο Μήτρου-Λονγκ μίλησε για τους στόχους που έχει με τον Άρη, και για την επικοινωνία του με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς, ενώ δεν ξέχασε τους φίλους της ομάδας, που αποτέλεσαν έναν από τους λόγους να επιστρέψει.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μήτρου-Λονγκ

Για την επιστροφή του στον Άρη: «Νιώθω πολύ καλά επιστρέφοντας στον Άρη, ο οποίος με καλωσόρισε με ανοιχτή την αγκαλιά του. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δουλειά και να παραμείνω συγκεντρωμένος σ’ αυτό που έχει σημασία, το οποίο είναι να κερδίζουμε παιχνίδια», αναφέρει.

Για τους στόχους με την ομάδα: «Ο στόχος μου είναι ένας και απλός: Να κερδίζω. Να βοηθάω την ομάδα μου να νικά και να αναπτύσσομαι ως παίκτης και ως άνθρωπος».

Για την επικοινωνία με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς: «Ο κόουτς δεν είπε πολλά πράγματα και αυτά που είπε ήταν ακριβώς στον στόχο, αναφορικά με τους στόχους του με την ομάδα και το όραμά του γι’ αυτήν: Είναι δουλειά όλων να γίνουμε ένα, να δεθούμε ως ομάδα και να δημιουργήσουμε μία ατμόσφαιρα που θα μας επιτρέψει να είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζουμε».

Για τον κόσμο του Άρη: «Άλλος ένας λόγος για τον οποίο επέστρεψα στην ομάδα είναι οι φίλαθλοι του ΑΡΗ. Στα καλά και τα άσχημα, στα πάνω και τα κάτω μας, να μας υποστηρίζετε όπως εσείς ξέρετε και όπως είναι γνωστό σε όλους».