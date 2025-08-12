Η Lufthansa αποχωρεί από την εξαγορά της Air Europa 

Η Lufthansa επιβεβαίωσε επίσημα την αποχώρησή της από τη διαδικασία εξαγοράς της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας Air Europa, βάζοντας τέλος σε μήνες διαπραγματεύσεων και ενδεχόμενης στρατηγικής συνεργασίας. Σε λιτή ανακοίνωσή της, η γερμανική αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Μετά από ενδελεχή ανάλυση και έντονες διαπραγματεύσεις, αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε τη διαδικασία για συμμετοχή στο κεφάλαιο ή την απόκτηση μετοχών της Air Europa».

Η αποχώρηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Lufthansa, Carsten Spohr, ο οποίος είχε ήδη προϊδεάσει για την κατάρρευση των συνομιλιών, δηλώνοντας ότι «είναι πολύ δύσκολο να ευοδωθεί αυτή η συμφωνία». Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαίωσε τις δυσκολίες που υπήρξαν στις διαπραγματεύσεις με τη Globalia, την οικογένεια Hidalgo που ελέγχει το 80% της Air Europa – το υπόλοιπο 20% ανήκει στον όμιλο IAG (ιδιοκτήτη της Iberia, British Airways κ.ά.).

Η απόφαση της Lufthansa ακολουθεί κατά πόδας την αποχώρηση της Air France-KLM, η οποία επίσης ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες το τέλος των συζητήσεών της με την Globalia, επικαλούμενη αδυναμία επίτευξης συμφωνίας με τους βασικούς μετόχους της ισπανικής εταιρείας.

Με τις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις να αποχωρούν, η Turkish Airlines απομένει ως ο βασικός υποψήφιος για τη στρατηγική είσοδο στην Air Europa. Η τουρκική αεροπορική εταιρεία, με σημαντική χρηματοοικονομική ισχύ και κρατική συμμετοχή, προσέγγισε πρόσφατα την οικογένεια Hidalgo με πρόταση για την εξαγορά 25% των μετοχών, συνοδευόμενη από επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης του στόλου.

Μέρος της πρότασης της Turkish Airlines περιλαμβάνει την απόκτηση έως και 12 αεροσκαφών τύπου Airbus A330neo, σε συνεργασία με την Air Europa. Η κίνηση αυτή, αν και σηματοδοτεί στροφή από την παραδοσιακή επιλογή της Air Europa για στόλο αποκλειστικά Boeing, θα μπορούσε να λύσει το χρόνιο πρόβλημα περιορισμένης χωρητικότητας της εταιρείας σε πτήσεις μακρινών αποστάσεων.

Ωστόσο, για να προχωρήσει η συμφωνία, απαιτείται η έγκριση των ισπανικών και ευρωπαϊκών αρχών, καθώς και η τακτοποίηση της εκκρεμότητας με την IAG, η οποία ακόμα διατηρεί το 20% των μετοχών της Air Europa. Το μερίδιο αυτό πρέπει να πωληθεί, καθώς αποτελεί όρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αποτροπή μονοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική γεωπολιτική και επιχειρηματική στροφή στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη, με έναν νέο –και μη ευρωπαϊκό– παίκτη να αποκτά εν δυνάμει επιρροή στην στρατηγική αεροπορική αγορά της Ιβηρικής. Αν ολοκληρωθεί, η συνεργασία Turkish–Air Europa ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες, προσφέροντας στην τουρκική εταιρεία βάση εντός της ΕΕ και ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.