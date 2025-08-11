Ένας άνδρας επέζησε κρεμασμένος από το εξωτερικό ενός τρένου υψηλής ταχύτητας (εικόνα πάνω από AFP) στην Αυστρία, σύμφωνα με την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο άνδρας, βρέθηκε εκτός του συρμού στο σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, ενώ είχε βγει για να καπνίσει.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, δήλωσε ότι ο 24χρονος άνδρας από την Αλγερία, πιάστηκε από το εξωτερικό του τρένου και έγινε αντιληπτός όταν άρχισε να χτυπά τα παράθυρα, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα τον επιβίβασε και ο συρμός συνέχισε το δρομολόγιο προς Βιέννη, φτάνοντας με επτά λεπτά καθυστέρηση.

Αυστρία: Σκαρφάλωσε στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών – «Ανεύθυνη πράξη»

Ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη στάση για να καπνίσει, όμως δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί κανονικά και σκαρφάλωσε στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών μεταδίδει ο Guardian, επικαλούμενος την εφημερίδα Heute. Στον σταθμό Meidling της Βιέννης, ο 24χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Είναι ανεύθυνο, τέτοιου είδους πράξεις συνήθως καταλήγουν σε θάνατο», δήλωσε ο Hofer. «Και δεν θέτεις μόνο τον εαυτό σου σε κίνδυνο, αν καταλήξεις κάτω από το τρένο, έρχονται διασώστες, αστυνομία, πυροσβεστική», είπε.

Τα τρένα Railjet έχουν μέγιστη ταχύτητα 230 χλμ/ώρα, αλλά δεν είναι γνωστό με ποια ταχύτητα κινούταν το τρένο ενώ ο άνδρας ήταν κρεμασμένος πάνω του.

«Ο ελεγκτής τον επέπληξε πολύ», είπε επιβάτης στην Heute.

Το περιστατικό θυμίζει αντίστοιχο συμβάν τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ένας 40χρονος Ούγγρος επέζησε κρεμασμένος σε γερμανικό τρένο υψηλής ταχύτητας για 30 χιλιόμετρα, επίσης επειδή δεν είχε προλάβει να τελειώσει το τσιγάρο του πριν την αναχώρηση.