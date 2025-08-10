newspaper
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 11:35

ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Αυστηρότερα κριτήρια στις μεταμοσχεύσεις, μεγαλύτερο χρόνο αναμονής και περισσότερη διαφάνεια ώστε να μην υπονομευθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, ζητούν οι ειδικοί στις ΗΠΑ ύστερα από μια σειρά βεβιασμένων λήψεων οργάνων. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για την ασφάλεια και την ηθική της DCD (δωρεά έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο όπου τα όργανα αφαιρούνται λίγα λεπτά αφότου η καρδιά σταματήσει), η οποία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω κυβερνητικών πιέσεων για περισσότερους δότες.

Το 2019 η DCD αντιπροσώπευε περίπου το 13% του συνόλου στις ΗΠΑ και σήμερα έχει φτάσει στο 30%

Σε όλη την Αμερική, πραγματοποιούνται δεκάδες χιλιάδες σωτήριες μεταμοσχεύσεις κάθε χρόνο. Κάθε στάδιο, βασίζεται σε προσεκτικά καθορισμένα πρωτόκολλα για την προστασία τόσο των δωρητών όσο και των ληπτών. Όμως, τελευταία ένας αυξανόμενος αριθμός ασθενών έχει υποστεί πρόωρες ή λανθασμένες προσπάθειες αφαίρεσης οργάνων, κάτι που δείχνει ένα μοτίβο όπου η ανάγκη για περισσότερα ανθρώπινα όργανα υπερβαίνει την ασφάλεια των δωρητών.

Ειδικά, οι δωρεές DCD αποτέλεσαν το 2024 το ένα τρίτο όλων των δωρεών (περίπου 20.000 όργανα), αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με πέντε χρόνια νωρίτερα. Μέχρι το 2019, αυτός ο τύπος δωρεάς αντιπροσώπευε περίπου το 13% του συνόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, έχει αυξηθεί σε περίπου 30%.

Η περίπτωση της 41χρονης Μίστι Χόκινς από την Αλαμπάμα είναι χαρακτηριστική του προβλήματος. Εισήχθη σε νοσοκομείο σε κώμα ύστερα από πνιγμό ενόσω έτρωγε και δεν μπόρεσε να γίνει ανάνηψη. Η οικογένειά της συμφώνησε να την βγάλει από τη μηχανική υποστήριξη και να δωρίσει τα όργανά της μέσω της διαδικασίας DCD. Ωστόσο, προτού ξεκινήσει η αφαίρεση των οργάνων, οι χειρουργοί είδαν την καρδιά της να χτυπά ξανά. Η διαδικασία σταμάτησε αμέσως αλλά ήταν ήδη αργά. Την είχαν κόψει το στέρνο ενώ ήταν ζωντανή…

Μια ανάλογη περίπτωση είναι της Ντανέλα Γκαλέγκος το 2022, μιας άστεγης γυναίκας που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Albuquerque Presbyterian Hospital. Είχε πέσει σε κώμα και ξύπνησε λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων της. Άνοιξε τα μάτια της, έκλαψε και ανταποκρίθηκε στο αίτημα να τα ανοιγοκλείσει. Η ιατρική ομάδα σταμάτησε αμέσως τη διαδικασία, παρά την πίεση από τους συντονιστές των Υπηρεσιών Δωρητών της πολιτείας του Νέου Μεξικού οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν απλώς θέμα αντανακλαστικών.

«Νιώθω τυχερή, αλλά είναι παράλογο να σκέφτομαι πόσο κοντά ήμουν σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», δήλωσε η Ντανέλα στους New York Times, η οποία υπέβαλε καταγγελία στο αμερικανικό υπουργείο Υγείας.

Οι προβληματικές δωρεές οργάνων DCD

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί, αλλά σε κώμα και διατηρούνται στη ζωή με μηχανική υποστήριξη. Εάν δεν παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης, η μηχανική υποστήριξη διακόπτεται και, εάν η καρδιά σταματήσει να λειτουργεί εντός δύο ωρών, τα όργανα θεωρούνται κατάλληλα.

Η δωρεά έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο είναι διαφορετική. Η πρόγνωση είναι περισσότερο ζήτημα ιατρικής κρίσης. Πρόκειται για ασθενείς ζωντανούς με κάποια εγκεφαλική δραστηριότητα, αλλά οι γιατροί έχουν αποφασίσει ότι βρίσκονται κοντά στον θάνατο και δεν θα ανακάμψουν. Εάν οι συγγενείς συμφωνήσουν στη δωρεά, οι γιατροί αποσύρουν τη μηχανική υποστήριξη και περιμένουν να σταματήσει η καρδιά του ασθενούς. Αυτό πρέπει να συμβεί μέσα σε μία ή δύο ώρες ώστε τα όργανα να θεωρηθούν βιώσιμα. Μετά την κήρυξη του θανάτου, οι χειρουργοί προχωρούν.

Γιατροί και νοσηλευτές αναφέρουν από την πλευρά τους ότι δέχονται πιέσεις και επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις από τους Οργανισμούς Προμήθειας Οργάνων (OPO). Οι συντονιστές τους επιθυμούν να λάβουν συγκατάθεση για τη δωρεά το συντομότερο δυνατόν καθώς ο χρόνος μεταξύ του θανάτου και της λήψης του οργάνου πρέπει να είναι ελάχιστος για να διασφαλιστεί η ποιότητά του. «Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουν τα όργανα», δήλωσε μια νοσηλεύτρια του Presbyterian Hospital υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Στη Δυτική Βιρτζίνια, γιατροί έμειναν άφωνοι όταν συντονιστές ζήτησαν από έναν παράλυτο άνδρα, που ξυπνούσε από κατασταλτικά φάρμακα μέσα στην αίθουσα χειρουργείου, να δώσει συγκατάθεση για την αφαίρεση των οργάνων του, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα. Εργαζόμενοι σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες δήλωσαν ότι είχαν δει συντονιστές να πείθουν νοσοκομειακούς γιατρούς να χορηγήσουν μορφίνη, προποφόλη και άλλα φάρμακα για να επιταχύνουν τον θάνατο πιθανών δωρητών.

Εκκλήσεις για ισορροπία μεταξύ ανάγκης και ασφάλειας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 103.000 άνθρωποι περιμένουν μεταμόσχευση. Από αυτούς, δεκατρείς χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα. Ένας μόνο δωρητής μπορεί να σώσει έως και οκτώ ζωές και να βελτιώσει τη ζωή για 75 ακόμα. Μπροστά σε αυτά τα νούμερα, η πίεση στο σύστημα παραμένει εξαιρετικά υψηλή, δημιουργώντας μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ιατρικής ανάγκης και ασφάλειας των ασθενών.

Μια πρόσφατη ομοσπονδιακή έρευνα, που ξεκίνησε από την περίπτωση ενός άνδρα στο Κεντάκι του οποίου τα όργανα επιδιώχθηκαν παρόλο που εκείνος κουνούσε το κεφάλι του και μάζευε τα γόνατά του στο στήθος, διαπίστωσε ότι ο OPO της πολιτείας αγνόησε σημάδια αυξανόμενης συνείδησης σε 73 πιθανούς δωρητές. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς τελικά πέθαναν, οπότε είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τι ακριβώς βίωσαν.

Πλέον, αρκετοί γιατροί, βιοηθικοί και οργανώσεις δωρεάς οργάνων εργάζονται ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις μεταμοσχεύσεις. Μερικοί ζητούν να αυξηθεί ο ελάχιστος χρόνος αναμονής μετά την παύση της καρδιάς από πέντε σε δέκα λεπτά, προτού κηρυχθεί ο θάνατος και ξεκινήσει η λήψη οργάνων. Άλλοι προτείνουν να υπάρχουν περισσότερα βήματα επαλήθευσης, όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) για την επιβεβαίωση της πλήρους απουσίας εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια. Οικογένειες δωρητών ζητούν να λαμβάνουν πλήρεις και ειλικρινείς εξηγήσεις σε περιπτώσεις όπου η δωρεά δεν προχωρά, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ασυνήθιστα ιατρικά συμβάντα.

Η υπόθεση Χόκινς έχει ήδη γίνει σημείο αναφοράς σε συνέδρια ιατρικής ηθικής. Κάποιοι την βλέπουν ως προειδοποίηση για το πώς η πίεση να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων μπορεί να φέρει το σύστημα στα όριά του. Για τη μητέρα της, όμως, το ζήτημα δεν είναι πολιτικό ή θεσμικό, αλλά βαθιά προσωπικό: «Δεν μπορώ να την φέρω πίσω, αλλά μπορώ να μιλήσω για να βεβαιωθώ ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά σε κάποιον άλλον».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Business
Morgan Stanley: Overweight και τιμή-στόχο στα 66 ευρώ για τη Metlen

Morgan Stanley: Overweight και τιμή-στόχο στα 66 ευρώ για τη Metlen

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία
Όλες οι εξελίξεις 10.08.25

Στους 217 οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα, ανάμεσά τους 100 παιδιά - Διαδηλώσεις και «φαγωμάρα» στο Ισραήλ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά - Η πολιτική κρίση βαθαίνει στο Ισραήλ με τις μαζικές διαδηλώσεις να επιστρέφουν μετά από μήνες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα
«Aπολύτως»... πιθανό! 10.08.25

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έβγαλε το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρίσταται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς
Κόσμος 10.08.25

Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς

Την ώρα που ο λιμός συνεχίζεται στη Γάζα, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και γιατροί της πόλης ζητούν την ορθολογική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα
Κόσμος 10.08.25

Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα

Οι ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και η πρόεδρος της Κομισιόν ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία πριν τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν για να έχει η Ουκρανία διαπραγματευτικά όπλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!
Πυγμαχία 10.08.25

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!

Θρήνος στην πυγμαχία, καθώς οι αθλητές Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, αποβίωσαν μετά από παρόμοιους τραυματισμούς που υπέστησαν στο ίδιο τουρνουά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ένας νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ
«Τι θυμάσαι;» 10.08.25

Ένας νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Πρώτο Γιο, JFK Jr., περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και αναλυτές, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία
Όλες οι εξελίξεις 10.08.25

Στους 217 οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα, ανάμεσά τους 100 παιδιά - Διαδηλώσεις και «φαγωμάρα» στο Ισραήλ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά - Η πολιτική κρίση βαθαίνει στο Ισραήλ με τις μαζικές διαδηλώσεις να επιστρέφουν μετά από μήνες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 10.08.25

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Τα πλοία αναχωρούν με 100% πληρότητα - Παρότι η έξοδος είναι μαζική, πολλοί παραμένουν στην πόλη και επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής για λίγες στιγμές δροσιάς

Σύνταξη
Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ
«Mattress actress» 10.08.25

Η L'Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η συνεργασία της L'Oréal με την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ari Kytsya ενέχει τον κίνδυνο να ωραιοποιήσει τη βιομηχανία πορνογραφίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»

Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.

Σύνταξη
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο