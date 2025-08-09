Πρώην πρόεδρος της Τζένοα πήρε εισιτήριο διαρκείας με παρέμβαση της εισαγγελίας

Μπορεί να μην χρειάστηκε να ανεβάσει τους τόνους, όμως ο πρώην πρόεδρος της Τζένοα Αλμπέρτο Ζανγκρίλο υποχρεώθηκε να υποβάλλει καταγγελία, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτόν εισιτήριο διαρκείας. Λόγω διαμάχης του με την τωρινή διοίκηση, αυτή αρνήθηκε να του χορηγήσει εισιτήριο διαρκείας, όταν επισκέφθηκε το γραφείο εισιτηρίων στο Πόρτο Αντίκο.

Η νυν διοίκηση της Τζένοα βασίστηκε στο δικαίωμα του συλλόγου να αρνηθεί την έκδοση εισιτηρίου σε άτομα που έχουν βλάψει την εικόνα του κλαμπ. Ο Ζανγκρίλο εξοργίστηκε με αυτή την απόφαση και υπέβαλε καταγγελία στην Εισαγγελία, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της La Gazzetta dello Sport, η διαμάχη έληξε με παρέμβαση της εισαγγελίας υπέρ του Ζανγκρίλο. Ο πρώην πρόεδρος της Τζένοα, ο οποίος εξακολουθεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ιταλικής ομάδας, έλαβε το εισιτήριο διαρκείας του. Όμως, ο Ζανγκρίλο δεν έμεινε μόνο αυτό, καθώς πανηγύρισε τα καλά νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενα από δύο emoji με κόκκινες και μπλε καρδιές!

Η ένταση προήλθε από διαφωνίες σχετικά με την αλλαγή ιδιοκτησίας της Τζένοα και την αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, με τον Ρουμάνο επιχειρηματία Νταν Σούκου να αναλαμβάνει τον έλεγχο της ομάδας. Η αμερικανική εταιρεία A-Cap, πιστώτρια των προηγούμενων ιδιοκτητών (777 Partners), αμφισβήτησε τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου μέσω νομικών προσφυγών, οι οποίες απορρίφθηκαν. Ο Ζανγκρίλο φέρεται να ενεργεί ως μάρτυρας υπέρ της A-Cap στην υπόθεση αυτή, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2026 και για αυτό η πλευρά του Νταν Σούκου αρνούνταν να τον… βλέπει στο γήπεδο της Τζένοα, μέσω χορήγησης εισιτηρίου διαρκείας.