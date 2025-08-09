newspaper
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
09 Αυγούστου 2025 | 16:25

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή – Ποιο θα είναι το ύψος του μισθώματος

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κοινωνική αντιπαροχή μέσω της οποίας πρόκειται να αξιοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου, καθώς θα διατεθούν σε ιδιώτες προκειμένου να κατασκευαστούν κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να τρέξει ο πρώτος διαγωνισμός για την επιλογή των εταιρειών που θα αναλάβουν την κατασκευή των κατοικιών στα ακίνητα του Δημοσίου ώστε από το 2026 να ξεκινήσει η οικοδόμηση των πρώτων σπιτιών που θα διατεθούν με χαμηλό ενοίκιο σε πολίτες με κοινωνικά κριτήρια και χαμηλό μίσθωμα.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται νέα ζευγάρια και πολίτες ηλικίας έως 39 ετών.

Η κοινωνική αντιπαροχή

Το νομοσχέδιο, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για τη λειτουργία και στη χώρα μας του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Οι δικαιούχοι μισθωτές σε κοινωνικές κατοικίες επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ με βάση κοινωνικά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, το εισόδημα, η περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία των τέκνων των δικαιούχων. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων μισθωτών πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για σύναψη της σύμβασης μίσθωσης κοινωνικής κατοικίας, κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και κατά τον χρόνο παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης.

Οι δικαιούχοι μισθωτές, οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους, εφόσον φιλοξενούνται από τους δικαιούχους μισθωτές, από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης και εξής δεν δύνανται να λαμβάνουν το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερηλίκους, το στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές, ούτε να είναι ωφελούμενοι άλλων προγραμμάτων ή παροχών που αποσκοπούν στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Το ύψος του μισθώματος που καταβάλλουν οι δικαιούχοι μισθωτές κοινωνικής κατοικίας υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς για κατοικία αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών με την προς εκμίσθωση κοινωνική κατοικία.

Στις οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες των ακινήτων που ανεγείρονται ή ανακαινίζονται ή επισκευάζονται στο πλαίσιο σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά τους από τους δικαιούχους μισθωτές, έπειτα από την παρέλευση 10 ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση μίσθωσης περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ισχύει μόνο ύστερα από την καταχώριση της σύμβασης στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, που διενεργείται ατελώς.

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
09.08.25

Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποιοι θα μπορούν να χτίζουν και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες n Οδηγός με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις που παρουσιάζει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες

Προκόπης Γιόγιακας
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
09.08.25

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανία: Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
09.08.25

Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία
09.08.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μιλά με συμμάχους εν όψει του ραντεβού Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Τζέι Ντι Βανς θα συναντήσει τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία ενόψει συνόδου Τραμπ-Πούτιν.

Σύνταξη
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
09.08.25

Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;

Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας
09.08.25

ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, δείχνουν για ακόμη μια φορά πως η φωτιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει στην αυλή μας» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
