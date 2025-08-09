Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κοινωνική αντιπαροχή μέσω της οποίας πρόκειται να αξιοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου, καθώς θα διατεθούν σε ιδιώτες προκειμένου να κατασκευαστούν κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να τρέξει ο πρώτος διαγωνισμός για την επιλογή των εταιρειών που θα αναλάβουν την κατασκευή των κατοικιών στα ακίνητα του Δημοσίου ώστε από το 2026 να ξεκινήσει η οικοδόμηση των πρώτων σπιτιών που θα διατεθούν με χαμηλό ενοίκιο σε πολίτες με κοινωνικά κριτήρια και χαμηλό μίσθωμα.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται νέα ζευγάρια και πολίτες ηλικίας έως 39 ετών.

Η κοινωνική αντιπαροχή

Το νομοσχέδιο, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για τη λειτουργία και στη χώρα μας του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Οι δικαιούχοι μισθωτές σε κοινωνικές κατοικίες επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ με βάση κοινωνικά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, το εισόδημα, η περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία των τέκνων των δικαιούχων. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων μισθωτών πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για σύναψη της σύμβασης μίσθωσης κοινωνικής κατοικίας, κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και κατά τον χρόνο παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης.

Οι δικαιούχοι μισθωτές, οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους, εφόσον φιλοξενούνται από τους δικαιούχους μισθωτές, από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης και εξής δεν δύνανται να λαμβάνουν το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερηλίκους, το στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές, ούτε να είναι ωφελούμενοι άλλων προγραμμάτων ή παροχών που αποσκοπούν στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Το ύψος του μισθώματος που καταβάλλουν οι δικαιούχοι μισθωτές κοινωνικής κατοικίας υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς για κατοικία αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών με την προς εκμίσθωση κοινωνική κατοικία.

Στις οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες των ακινήτων που ανεγείρονται ή ανακαινίζονται ή επισκευάζονται στο πλαίσιο σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά τους από τους δικαιούχους μισθωτές, έπειτα από την παρέλευση 10 ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση μίσθωσης περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ισχύει μόνο ύστερα από την καταχώριση της σύμβασης στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, που διενεργείται ατελώς.